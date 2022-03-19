Навруз в Узбекистане: Традиции и обычаи празднования

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Если спросить у любого узбекистанца о самом любимом сердцу празднике, то чаще всего вы услышите ответ – Навруз. Об истории, традициях и обрядах весеннего праздника, и почему его так любят в Узбекистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

История праздника

Навруз (в переводе с фарси «Новый день») символизирующий приход весны, начало нового этапа жизни, один из самых древних праздников на земле - его отмечали еще в VII в. до н.э. Старейший источник, где упомянуто празднование Навруза, который связывают с культом Солнца и именем пророка Заратустры, священная книга зороастрийцев «Авеста». По учению «Авесты», люди каждую весну должны отмечать появление жизни на земле, которая зарождалась «в шести формах» - небо, земля, вода, растения, животные и человек.

В таких произведениях, как «Памятники древних народов» Абу Райхона Беруни, «Шахнамэ» Абулкосима Фирдавси, «Дивану лугатат-турк» Махмуда Кашгари, «История Бухары» Абу Бакра аль-Наршахи, «Наврузнамэ» Омара Хайяма, и других древних источниках приводятся ценные сведения об истории Навруза. Строки великого поэта Алишера Навои «Пусть каждая ночь будет для тебя священной, и каждый день твой – светлым, как Навруз!» свидетельствует о том, насколько важным и ценным является этот праздник для народа.

Не случайно в 2009 году Навруз получил статус Международного праздника и был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ибо дух и философия Навруза заключаются в призыве к миру и согласию, любви и доброте.

Традиции и обряды

Праздник очень крепко связан с новыми надеждами, ожиданиями, возможностью начать все с чистого листа. Поэтому перед праздником по традиции нужно примириться с недругами, простить все долги, покаяться в грехах. Столетия назад именно на Навруз заключали военные перемирия и прощали обиды даже злейшим врагам, разделив с ними праздничное угощение и веселье.

Накануне праздника проходит всенародный хашар, по всей республике приводятся в порядок дома, улицы, сажаются цветы и деревья, благоустраиваются священные места поклонения.

Самый главный день праздника - 21 марта. Согласно поверью, чем веселее и радостней пройдет Навруз, тем щедрее будет к людям природа. Поэтому с раннего утра звуки карнаев и сурнаев, дойры и ногоры оповещают о наступлении Навруза и приглашают людей на праздничные гуляния.

Проводимые в дни Навруза национальные спортивные игры, как кураш, улак-купкари, перетягивание каната, скачки, стрельба из лука, дарят всем особое удовольствие и приподнятое настроение. Эти игры издревле имели важное значение для физической закалки молодого поколения, формирования в нем таких благородных качеств, как честь и достоинство, честность, мужество, патриотизм. Недаром почтенные аксакалы благословляют участников состязаний словами «Пусть твоя победа будет честной».

До наших дней сохранился обычай разжигать ритуальные костры, зажигать факелы и свечи. По традиции для очищения от грехов люди должны перепрыгнуть семь раз через один костер или через семь костров по одному разу.

Согласно народным поверьям, очень много в этот праздник зависит от прихода в дом первого человека. Первый гость нового года должен обладать тихим и добрым характером, добрым именем и репутацией, а самое главное - иметь «счастливую ногу», то есть приносить в дом удачу.

Интересный обычай – это с наступлением праздника подслушивать разговоры соседей, проходя мимо их окон и дверей, и в зависимости от услышанного приятного (или неприятного) разговора определить, насколько наступающий год будет удачен.

В Узбекистане праздник отмечают 13 дней и считается, что поступки, совершенные в эти дни, предопределят весь будущий год. Поэтому в последующие праздничные дни принято ходить друг к другу в гости, навещать пожилых соседей и родственников, сажать деревья, дарить подарки. Считается, что подарки и пожертвования, сделанные в эти дни вернуться дарителю втройне.

Праздничные блюда и угощения

За праздничным столом в этот день собираются все члены семьи. В обязательном порядке стол должны украшать блюда, символизирующие возрождение и новую жизнь: проросшие зерна пшеницы, кук-самса (самса с зеленью), кук-манты (манты с зеленью), кук-чучвара (пельмени с зеленью). Кроме того, на стол непременно подаются плов, шурпа, мясо, яйца, крашенные в зеленый цвет (цвет весны), миндаль, орехи и сладости.

Но главным украшением праздничного стола остается сумаляк, который готовят из проросших зерен пшеницы с добавлением масла и муки. Это древнее и полезное весеннее лакомство, о происхождении которого существует множество легенд.

Одна из них гласит, что однажды в городе-крепости, осажденной врагами, закончилась еда, но жители смогли утолить голод, сварив проросшую пшеницу, найденную на дне мешка. Набравшись сил, населению города удалось выстоять. По другой легенде, название блюда означает «30 ангелов» и придумала его бедная женщина, которой помогли его приготовить сами ангелы.

Начинают готовить это блюдо накануне праздника. Все женщины большой семьи, махали или улицы собираются у больших котлов и всю ночь по очереди помешивают блюдо, чтобы оно не подгорело на огне. Часто на дно котла кладут горсть небольших камней, для того чтобы блюдо при помешивании лучше перемалывалось и не подгорало.

Считается, что если кому-то случайно попадет «счастливый» камешек, то его обязательно ждет удача в новом году. Чтобы долгий и трудоемкий процесс у костра не превратился в утомительную обязанность, его сопровождают музыкой, песнями и танцами, начиная тем самым веселую встречу Навруза. Как и в древности, готовым блюдом нужно обязательно угостить друзей, соседей и простых прохожих, что сулит в новом году благосостояние и успех в делах. Существует также поверье, что если вам посчастливилось попробовать сумаляк из семи разных котлов, то счастье и удача будут на вашей стороне весь год.

Древний праздник гармонично трансформировался в современную жизнь и является важным связующим звеном истории и современности Узбекистана. И узбекистанцы, сохраняя эти древние обычаи и традиции, продолжают делиться с ближними счастьем жить, видеть своих близких, радоваться новой весне и Наврузу.

Фото:УзА

