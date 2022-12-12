Наводнения в Анталии: разрушены мосты, затоплены дома и теплицы

АНТАЛИЯ. КАЗИНФОРМ - После сильного дождя в районе Кумлуджа в Анталии многие дома, магазины, теплицы затоплены в результате разлива ручьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Ручьи разлились после ливня, начавшегося вчера днем ​​и продолжавшегося сегодня с небольшими перерывами. Происходят частичные отключения электроэнергии.

Мэр города Кумлуджи Мустафа Колеоглу и губернатор района Кумлуджи Текин Эрдемир сообщили об обрушении мостов и повреждении ряда дорог.

Затопления произошли и в районе Финике. Губернатор района Финике Муса Казым Челик сказал, что застрявшие в домах люди были вывезены бригадами спасателей. Школы в районе были закрыты на один день в целях безопасности.

Дороги в районах Кумлуджа и Финике, которые были закрыты ночью из-за сильного дождя, уже открыты для движения.

Кумлуджа является важным центром производства томатов в Турции. Многие теплицы в Кумлудже затоплены. Граждане, застрявшие в своих домах рядом со своими теплицами, спасены с помощью лодок.

Мэр столичного муниципалитета Анталии Мухиттин Боджек сообщил о том, что получено 474 сообщения о наводнениях. 225 автомобилей ушли под воду из-за затопления автостоянки районного муниципалитета.









Фото: aa.com.tr



