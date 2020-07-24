Наводнение в Южной Корее унесло жизни трех человек

СЕУЛ. YONHAP-КАЗИНФОРМ – Обильные ливни с сильными ветрами обрушились на Южную Корею, вызвав ливневые паводки, в результате которых погибли три человека и десятки других оказались в бедственном положении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Центральная штаб-квартира Управления по борьбе со стихийными бедствиями сообщила, что в четверг вечером три человека были найдены мертвыми в своих автомобилях. Их машины оказались под водой в подземном переходе в южном портовом городе Пусан. Также сообщается еще об одном человеке, который считается пропавшим без вести. Его унесло потоком в городе Ульсане.

В промышленном городе Ульсане, где находятся основные заводы Hyundai Motor, было также объявлено о проливных дождях. Ливни интенсивностью 215,5 мм обрушились на город, вызвав оползни и наводнения.

По данным Национального центра по борьбе со стихийными бедствиями, в целом по стране было эвакуировано около 195 человек.

В Пусане, втором по величине городе страны, проливные дожди интенсивностью до 80 миллиметров в час вызвали хаос, став причиной многочисленных оползней.

На фотографиях, которыми активно делятся в социальных сетях жители страны, видно, что потоки дождевой воды стекают в подземные станции метро, многочисленные автобусы оказались наполовину в воде. Оживленные улицы городов превратились в гигантские озера. К слову, в Пусане было зарегистрировано 162 случая подтопления домов.

В столице страны Сеуле некоторые части городских магистралей были закрыты из-за поднимающихся вод.

В провинции Кёнгидо сильные ливни временно вызвали перебои в подаче электроэнергии 1100 абонентам.

Согласно метеорологам, ливни в столичном регионе - Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо прекратятся в течение дня в пятницу.