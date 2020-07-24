Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Наводнение в Южной Корее унесло жизни трех человек

    24 Июля 2020, 18:52

    СЕУЛ. YONHAP-КАЗИНФОРМ – Обильные ливни с сильными ветрами обрушились на Южную Корею, вызвав ливневые паводки, в результате которых погибли три человека и десятки других оказались в бедственном положении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Центральная штаб-квартира Управления по борьбе со стихийными бедствиями сообщила, что в четверг вечером три человека были найдены мертвыми в своих автомобилях. Их машины оказались под водой в подземном переходе в южном портовом городе Пусан. Также сообщается еще об одном человеке, который считается пропавшим без вести. Его унесло потоком в городе Ульсане.

    В промышленном городе Ульсане, где находятся основные заводы Hyundai Motor, было также объявлено о проливных дождях. Ливни интенсивностью 215,5 мм обрушились на город, вызвав оползни и наводнения.

    По данным Национального центра по борьбе со стихийными бедствиями, в целом по стране было эвакуировано около 195 человек.

    В Пусане, втором по величине городе страны, проливные дожди интенсивностью до 80 миллиметров в час вызвали хаос, став причиной многочисленных оползней.

    На фотографиях, которыми активно делятся в социальных сетях жители страны, видно, что потоки дождевой воды стекают в подземные станции метро, многочисленные автобусы оказались наполовину в воде. Оживленные улицы городов превратились в гигантские озера. К слову, в Пусане было зарегистрировано 162 случая подтопления домов.

    В столице страны Сеуле некоторые части городских магистралей были закрыты из-за поднимающихся вод.

    В провинции Кёнгидо сильные ливни временно вызвали перебои в подаче электроэнергии 1100 абонентам.

    Согласно метеорологам, ливни в столичном регионе - Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо прекратятся в течение дня в пятницу.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Происшествия Корея
    Новости по теме
    Новости по теме
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Пожар произошел в крупном развлекательном парке Германии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге