Наводнение в Словении унесло жизни трех человек

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу проливные дожди и наводнение обрушились на Словению, в результате чего погибли три человека, повреждены автомобильные дороги, ряд мостов и зданий, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-министр Словении Роберт Голоб назвал разрушения «катастрофическими». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку жителям Словении.

«Мы мобилизуем поддержку по мере необходимости. Еврокомиссар Янез Ленарчич уже в Любляне для обсуждения необходимых мер с правительством Словении», - отметила Урсула фон дер Ляйен.

«Мы уже можем сказать, что это рекордное наводнение», - сказал премьер-министр страны Роберт Голоб на пресс-конференции после того, как он прервал свой отпуск из-за наводнения. Глава кабинета министров Словении добавил, что наводнение может стать самым большим с тех пор, как страна стала независимой в 1991 году.

Больше всего пострадал регион Короска на севере Словении, граничащий с Австрией: мосты и дороги были разрушены, а в некоторых районах отключено водоснабжение.

На фотографиях мировых СМИ видны затопленные автомобили, разбитые дороги и пострадавшие от стихии деревни.

Местные эксперты говорят, что экстремальные погодные условия частично вызваны изменением климата.

Напомним, наводнения и сели также охватили Индию и Турцию.