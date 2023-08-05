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    Наводнение в Словении унесло жизни трех человек

    5 Августа 2023, 22:08

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу проливные дожди и наводнение обрушились на Словению, в результате чего погибли три человека, повреждены автомобильные дороги, ряд мостов и зданий, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб назвал разрушения «катастрофическими». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку жителям Словении.

    «Мы мобилизуем поддержку по мере необходимости. Еврокомиссар Янез Ленарчич уже в Любляне для обсуждения необходимых мер с правительством Словении», - отметила Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы уже можем сказать, что это рекордное наводнение», - сказал премьер-министр страны Роберт Голоб на пресс-конференции после того, как он прервал свой отпуск из-за наводнения. Глава кабинета министров Словении добавил, что наводнение может стать самым большим с тех пор, как страна стала независимой в 1991 году.

    Больше всего пострадал регион Короска на севере Словении, граничащий с Австрией: мосты и дороги были разрушены, а в некоторых районах отключено водоснабжение.

    На фотографиях мировых СМИ видны затопленные автомобили, разбитые дороги и пострадавшие от стихии деревни.

    Местные эксперты говорят, что экстремальные погодные условия частично вызваны изменением климата.

    Напомним, наводнения и сели также охватили Индию и Турцию.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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