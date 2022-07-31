Наводнение в Кентукки унесло жизни 25 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В штате с пятницы наблюдается одно из самых страшных и разрушительных наводнений в истории Кентукки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

По меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнения в американском штате Кентукки. Среди них — четверо детей, сообщил губернатор штата Энди Бешир.

«Боюсь, мы будем находить тела еще неделями», — добавил он. Пропавшими без вести числятся около 250 человек.

Наводнение в регионе вызвали беспрецедентные проливные дожди - в некоторых районах за сутки выпало более 20 см осадков. За несколько часов уровень воды в северной развилке реки Кентукки в Уайтсбурге поднялся до 6 м, что намного выше предыдущего рекорда в 4,5 м.

Ранее спасательные службы сообщили, что паводковые воды размыли дороги и мосты, разрушили фундаменты домов.

Более 31 тыс. жителей в восточном Кентукки, Западной Вирджинии и Вирджинии остались без электричества из-за наводнения и оползней в горных районах.

В наиболее пострадавшие районы направлены солдаты Национальной гвардии.



