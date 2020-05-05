Наводнение в Кении унесло жизни 164 человек

НАЙРОБИ. КАЗИНФОРМ - Проливные дожди вызвали мощные наводнения в Кении, которые привели к массовым разрушениям домов и инфраструктурных объектов по всей стране. Многие семьи пострадали от наводнений, некоторые были вынуждены переехать из своих домов в более безопасные места. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на the-star.co.ke.

В понедельник стало известно, что наводнения, которые были вызваны продолжительными дождями, уже унесли жизни 164 человек. Чиновники посетили округ Будаланги, чтобы воочию оценить ущерб от наводнений. Будаланги является одним из наиболее пострадавших от наводнений районов Кении. Здесь вышла из берегов река Нзоия, затопив сотни домов и оставив без крова местных жителей.

Многие семьи из округа Будаланги, чьи дома были затоплены, были вынуждены поселиться в зданиях близлежащих школ.

Стоит отметить, что в апреле правительство выпустило предупреждения для жителей районов, наиболее подверженных наводнениям, о надвигающихся дождях и возможных наводнениях, и рекомендовало людям временно перебраться в более безопасные места.

Проливные дожди все еще продолжаются во многих районах страны, включая Рифт-Валли, Ньянзу, Западную, Прибрежную, Центральную, Северо-Восточную, Восточную области, а также Найроби.