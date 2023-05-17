Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Наводнение в Италии: жертвы, массовая эвакуация, отмена гонки F1

    17 Мая 2023, 20:20

    БОЛОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли и несколько пропали без вести после проливных дождей, вызвавших наводнение в северной части итальянского региона Эмилия-Романья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Около 5 000 человек были эвакуированы, некоторых пришлось спасать с крыш на вертолете.

    По данным BBC News, 14 рек вышли из берегов, затопив 23 города в регионе. Мэр Равенны утверждает, что город теперь просто «неузнаваем».

    Гран-при Эмилии-Романьи F1 в эти выходные отменен. Мероприятие просто не может состояться из-за наводнения. К тому же, в ближайшие дни в регионе ожидаются новые дожди.

    «Вероятно, это была худшая ночь в истории Романьи, — заявил мэр Равенны Микеле де Паскаль. - Равенна неузнаваема из-за нанесенного ей ущерба».

    В еще одном городе Чезена жители забрались на крыши и ждали, пока их спасут на вертолете или лодке.

    В Кастель-Болоньезе мэр назвал ситуацию «катастрофической». Он добавил, что тысячи людей, живущих в одноэтажных домах, нуждаются в спасении.

    В настоящее время в городе нет электричества. Люди прячутся в спортзалах и школах Эмилии-Романьи.

    Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела кризисное совещание в виду сложившейся ситуации.

    Метеорологи утверждают, что в некоторых районах невозможно измерить количество осадков, потому что их количество превышает то, что способны зафиксировать приборы.

    Наводнение, вызванное проливным дождем из-за шторма Минерва, обрушилось на регион вслед за неделями сильной засухи на севере Италии. В ближайшие пару недель в Италии ожидаются новые грозовые ливни.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Италия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нефтяные компании нанесли ущерб экологии Нигерии на 12 млрд долларов
    Унесший жизни пожар в Новой Зеландии возник в результате поджога – полиция
    Транспортная связность и энергетика: как будут развиваться отношения Казахстана и ЕС
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Популярное
    1 Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
    2 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    3 Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
    4 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    5 Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
    Новости партнеров