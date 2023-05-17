Наводнение в Италии: жертвы, массовая эвакуация, отмена гонки F1

БОЛОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли и несколько пропали без вести после проливных дождей, вызвавших наводнение в северной части итальянского региона Эмилия-Романья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Около 5 000 человек были эвакуированы, некоторых пришлось спасать с крыш на вертолете.

По данным BBC News, 14 рек вышли из берегов, затопив 23 города в регионе. Мэр Равенны утверждает, что город теперь просто «неузнаваем».

Гран-при Эмилии-Романьи F1 в эти выходные отменен. Мероприятие просто не может состояться из-за наводнения. К тому же, в ближайшие дни в регионе ожидаются новые дожди.

«Вероятно, это была худшая ночь в истории Романьи, — заявил мэр Равенны Микеле де Паскаль. - Равенна неузнаваема из-за нанесенного ей ущерба».

В еще одном городе Чезена жители забрались на крыши и ждали, пока их спасут на вертолете или лодке.

В Кастель-Болоньезе мэр назвал ситуацию «катастрофической». Он добавил, что тысячи людей, живущих в одноэтажных домах, нуждаются в спасении.

В настоящее время в городе нет электричества. Люди прячутся в спортзалах и школах Эмилии-Романьи.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела кризисное совещание в виду сложившейся ситуации.

Метеорологи утверждают, что в некоторых районах невозможно измерить количество осадков, потому что их количество превышает то, что способны зафиксировать приборы.

Наводнение, вызванное проливным дождем из-за шторма Минерва, обрушилось на регион вслед за неделями сильной засухи на севере Италии. В ближайшие пару недель в Италии ожидаются новые грозовые ливни.



