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Наводнение в Индонезии: погибло более 10 детей

14 Октября 2018 16:56 50
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Наводнение в Индонезии: погибло более 10 детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спасатели Индонезии обнаружили 17 школьников начальных классов, которые пропали без вести в пятницу из-за наводнений в провинции Северная Суматра. Вместе с тем, как сообщает в воскресенье издание The Jakarta Post, еще 12 детей из этой же школы погибли, передает ТАСС. 

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Кроме того, минувшей ночью живыми были найдены и два учителя, которые также считались пропавшими без вести. Некоторые из спасенных получили травмы, однако, по сообщениям спасателей, их жизням ничего не угрожает. Как отмечает издание, возраст детей не превышает 12 лет.

Продолжающиеся несколько суток проливные дожди в округе Мандайлингнатал вызвали сильные наводнения и сходы оползней. Как информировали в Агентстве по предотвращению стихийных бедствий, общее число жертв стихии превысило 20 человек.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия,
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