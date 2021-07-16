Наводнение в Германии: число погибших возросло до 42

БЕРЛИН. DW-КАЗИНФОРМ - Обрушившиеся на запад ФРГ мощные ливни, вызванные циклоном «Бернд», унесли жизни по меньшей мере 43 человек. Еще несколько десятков человек пропали без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

После вызванных циклоном «Бернд» мощных ливней, обрушившихся на Германию, в районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения, сообщил официальный представитель федеральной полиции в четверг, 15 июля, в Берлине.

По уточненным данным, не менее 43 человек в различных районах на западе ФРГ погибли. Так, полиция в Кобленце сообщила 15 июля о 18 жертвах в этом регионе, полиция в Кёльне - еще о 20, из них о 15 - в городе Ойскирхен. Кроме того, еще несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков.

Как ранее сообщалось, для спасения людей задействовали вертолеты. Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.