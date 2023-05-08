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    Наводнение в ДР Конго унесло жизни почти 400 человек

    8 Мая 2023, 08:12

    КИНШАСА. КАЗИНФОРМ - Проливные дожди заставили реки провинции Южное Киву выйти из берегов. Смыты сотни домов, в ДР Конго объявлен траур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    394 человека погибли в результате наводнений и оползней в Демократической Республике Конго. Эти цифры привел сотрудник администрации наиболее пострадавшего округа Калехе на востоке страны Томас Бакенга.

    Прошедшие в конце недели проливные дожди привели к тому, что реки в провинции Южное Киву вышли из берегов и смыли сотни домов. В стране 8 мая объявлен однодневный траур по погибшим.

    Наводнения с человеческими жертвами - не редкость как в провинции Южное Киву, так и в соседних Руанде и Уганде. В результате последнего наводнения в Руанде погибли 127 человек. Обычно наводнениями сопровождаются сезоны дождей, которые приходят в регионе дважды в год.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Африка Мировые новости Наводнение
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