Наводнение в Бельгии: число погибших возросло до шести

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Циклон «Бернд» принес сильные осадки в Бельгию и часть земель Германии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Дожди с градом вскоре прогнозируются и в столице Германии - Берлине. В Бельгии - провинции Льеж и Намюр объявлены зоной стихийного бедствия.

Тела четырех человек, погибших в результате наводнения, были обнаружены в провинции Льеж в четверг, в результате чего общее число погибших в Бельгии достигло шести. Как сообщила бельгийская прокуратура, тела были обнаружены в районе Вервье.

В связи с ситуацией, Евросоюз активизировал механизм экстренной помощи. Кроме того, мобилизованы части гражданской обороны из Антверпена, Восточной Фландрии и Западной Фландрии.

В муниципалитете Пепинстер провинции Льеж службы гражданской защиты и экстренной помощи также начали эвакуацию людей на лодках после того, как несколько десятков домов обрушились, и около 60 человек вынужденно сидели на крышах своих домов в ожидании помощи.

Уровень воды в этом районе поднялся примерно на два метра. Кроме того, есть риск выхода из берегов реки Маас в городе Льеж.

Губернатор провинции Фламандский Брабант Ян Спурен созвал заседание кризисной группы провинции, чтобы оценить ситуацию и, возможно, принять дополнительные меры.

«На встрече мы рассмотрим, какие муниципалитеты нуждаются в поддержке и можем ли мы перейти к фазе плана действий в чрезвычайных ситуациях. Ситуация в провинции, особенно в восточной части, вызывает беспокойство. Особое беспокойство вызывает уровень воды в реках, который в некоторых местах может достичь критических отметок», - отметил губернатор.

В самом Брюсселе проводится подтоплено несколько туннелей, которые закрыты для движения.



