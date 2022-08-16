Наводнение в Афганистане унесло жизни 17 человек

ЧАРИКАР. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 17 человек погибли, десятки домов были смыты в результате внезапного наводнения, охватившего в воскресенье несколько деревень в округе Шинвари и прилегающих районах в провинции Парван на востоке Афганистана. Об этом в понедельник сообщил глава округа Мулла Хан Мохаммад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По словам чиновника, в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в воскресенье вечером, 13 человек погибли в округе Шинвари, еще четверо - в соседнем районе Сиагурд.

Несколько местных жителей пропали без вести, сказал он, добавив, что точное число жертв и материальный ущерб пока не определены.

За последние месяцы более 200 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате проливных дождей и наводнений в Афганистане.



Фото: 24.kz

