Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Наводнение в Афганистане унесло жизни 17 человек

    16 Августа 2022 05:47

    ЧАРИКАР. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 17 человек погибли, десятки домов были смыты в результате внезапного наводнения, охватившего в воскресенье несколько деревень в округе Шинвари и прилегающих районах в провинции Парван на востоке Афганистана. Об этом в понедельник сообщил глава округа Мулла Хан Мохаммад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    По словам чиновника, в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в воскресенье вечером, 13 человек погибли в округе Шинвари, еще четверо - в соседнем районе Сиагурд.

    Несколько местных жителей пропали без вести, сказал он, добавив, что точное число жертв и материальный ущерб пока не определены.

    За последние месяцы более 200 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате проливных дождей и наводнений в Афганистане.


    Фото: 24.kz
    #Происшествия #Афганистан #Мировые новости #Наводнение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров