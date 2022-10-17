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    Наводнение на Крите: десятки машин смыло в море, имеются погибшие и пропавшие без вести

    17 Октября 2022, 14:20

    КРИТ. КАЗИНФОРМ – Мощный шторм и проливные дожди вызвали разрушительное наводнение на острове Крит в Греции. Вышедшие из берегов реки затопили дороги, а мощные потоки воды смыли в море десятки автомобилей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным местных властей, два человека погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести. Спасатели обнаружили тела 49-летней женщины и 50-летнего мужчины. Их унесло в море потоками воды в их же автомобиле. Граждане погибли в прибрежном городе Агиа Пелагия, в муниципалитете Малевизио, примерно в 25 км к западу от Ираклиона, где за несколько часов резкое изменение погоды повлекло за собой сильное наводнение.

    Не исключается, что число пропавших без вести в Агиа Пелагии и в соседнем городе Лигария может возрасти. По первичным данным пожарных, девять автомобилей было унесено в воду. Ранее они вызволили женщину из автомобиля, оказавшегося в открытом море.

    В то же время в Ситии, в восточной региональной единице региона Ласити, восемь туристов и один охранник оказались в ловушке в местном археологическом музее, а еще четыре человека застряли в двух автомобилях.

    Греческая береговая охрана и члены специального подразделения по борьбе со стихийными бедствиями продолжают поиски пропавших людей. Поисково-спасательные работы затруднены из-за ветра силой 7-8 баллов.

    По причине непогоды местные власти призвали жителей ограничить перемещение по городам и выезжать из дома только в случае острой необходимости.

    Международный аэропорт, находящийся в пяти километрах от столицы острова Ираклиона, остается закрытым.

    Фото: aljazeera.com

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

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