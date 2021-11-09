Навигационные пломбы будут применяться для отслеживания перевозок в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обсуждается проект соглашения, позволяющего обеспечить прозрачность международных перевозок, исключить «лжетранзит» и «лжеимпорт» и соответственно увеличить поступления денег в казну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

В текущем году Казахстан намерен подписать Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Работа над данным соглашением велась с 2017 года при участии экспертов стран ЕАЭС и работников Евразийской экономической комиссии.

«Работа была сложной, участвовали все заинтересованные государственные органы и бизнес-сообщество сторон, было много мнений и позиций. Было проведено два этапа внутригосударственных согласований. На сегодня все разногласия устранены», - сообщили в КГД МФ РК.

В целом соглашение предусматривает возможность отслеживания товаров при их перемещении по территориям двух и более государств-членов ЕАЭС с применением навигационных пломб.

У каждой страны будет свой национальный оператор, который возьмет на себя функции организации работы по применению навигационных пломб.

При этом с учетом специфики транспорта предусмотрены переходные периоды в зависимости от категории товаров. Это позволит совершенствовать эффективность процесса применения навигационных пломб с началом отслеживания каждого этапа перевозки.

«Для бизнеса преимущества данного Соглашения заключаются в возможности безопасного транзита своих товаров на пространстве ЕАЭС, исключения дополнительных форм и мер контроля со стороны контролирующих органов ЕАЭС.

То есть если наложена пломба, то нет необходимости проверять товар в каждом государстве ЕАЭС, а в некоторых и по несколько раз за один маршрут. Такие условия существенно снижают затраты и в целом способствуют снятию дополнительных административных барьеров для бизнеса», - отметили в КГД.

Государство от данного соглашения получает прозрачность международных перевозок, исключение «лжетранзита» и «лжеимпорта» и соответственно увеличение поступлений денег в казну.

В настоящее время проект Соглашения размещен для общественного обсуждения на сайте legalacts.egov.kz.