Наурыз: живущая в Азербайджане казахская семья рассказала о самом долгожданном празднике

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Самат и Толганай Баймухановы вот уже 5 лет совместно проживают в Азербайджане. В преддверии Наурыз мейрамы наши соотечественники рассказали, как отмечают азербайджанцы этот весенний праздник равноденствия в местных кругах, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

- Расскажите, пожалуйста, как давно вы живете в Баку и каким образом оказались здесь? Как быстро вы обрели друзей в Азербайджане?

Самат: - Мы приехали в Баку в январе 2016 года. Изначально в городе Актау у нас был филиал нашей компаний, мы занимались освидетельствованием морских судов, барж и мобильных буровых установок. Сейчас в Баку я являюсь представителем компании «Американское бюро судоходства». Она занимается классификацией и сертификацией морских судов и мобильных буровых установок. Мы были задействованы в строительстве плавучей буровой установки «Satti» в г. Актау, этот объем был нашим основным направлением и по завершению работ офис закрылся, ну, а мне предложили переехать в Баку.

После переезда нам здесь все нравилось, мне кажется Баку для туристов считается комфортным городом. Обычно, что видят туристы и что видели мы в первый год здесь – это все позитив. Но, постепенно, как начинаешь вникать в смысл бытия новой страны, все равно видишь какие-то нюансы. Как иностранцам, нам было легче это переносить, потому что большинство проблем касалось местных жителей. В целом, с самого начала все сложилось хорошо, нам нравится жить здесь, очень комфортно.

Толганай: - Мы переехали сюда с двухлетним ребенком, а здесь у нас родились еще двое детей. Когда мы прилетели в январе, почти до марта никого не знали здесь из казахов. Позже я встретила представителя компании Air Astana по имени Максат. Как раз в тот период на Наурыз проводились внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Казахстана. Он предложил нам приехать в Посольство на голосование и познакомиться с другими соотечественниками, проживающими в Баку. Ну, мы пошли туда и познакомились со всеми, после этого начали тесно общаться с нашими казахами.

- С какими проблемами столкнулись после переезда, было ли тяжело вам адаптироваться в новой среде?

Толганай: - Самое первое после переезда, что мы сильно ощутили, – это отсутствие близких людей. Для меня, по крайней мере, было трудно без родных, друзей. Муж, конечно, с утра до вечера на работе как-то отвлекается. И после того, как мы познакомились и подружились со всеми, стало намного легче. Дальше все наладилось, можно сказать, как будто мы и не уезжали из Казахстана.

- Как часто собираетесь с друзьями и по каким поводам ? Как повлияла пандемия на досуг, повседневные встречи в кругу друзей?

Самат: - В прошлом году мы отдалились друг от друга во время пандемии и редко встречались. До коронавируса мы часто собирались, старались общаться как со всеми, так и в узком кругу, - по общим интересам, в том числе семейным.

Вообще, с друзьями мы здесь проводим время весело и позитивно. До пандемии мы обычно выезжали за город на природу, на море, арендовали домики. Смотрели новые места, города – Габала, Губа, Лянкаран, Шахдак. Можно сказать, в выходные старались никогда не сидеть дома. Мы семьями на машинах, как караван туда выезжали.

- Ну, и самый главный вопрос: как отмечают азербайджанцы этот праздник весеннего обновления в стране? Соблюдаете ли вы здесь казахские традиции, особенно празднование Наурыз мейрамы?

Самат: - Когда мы в январе переехали в Баку, местные уже через месяц начали праздновать Наурыз. Это было заметно по тому, как они красиво украшали, наряжали город традиционными символами. Первый год мы, конечно, не знали никого, и нас постепенно стали звать в гости местные казахи, они сейчас наши семейные друзья. Отмечая с ними Новруз байрамы (Наурыз мейрамы), мы также узнали в целом как отмечают этот праздник местные жители.

Наурыз – это один из самых долгожданных праздников в Азербайджане. Подготовку к нему начинается за несколько недель. В Баку это целый ряд традиций, которых все ждут с нетерпением, где участвуют от маленьких детишек до пожилых людей.

Например, в Азербайджане обычно местные жители празднуют четыре вторника. Каждый вторник по вечерам они разжигают костер, который называется «тангал». И все дети, взрослые перепрыгивают семь раз этот огонь, чтобы все плохое сгорело там. И чтобы все беды и несчастья остались в прошедшем году, а новый начался только с хороших событий.

Толганай: - Во время праздника все ходят в гости, угощают друг друга сладостями. За несколько недель до Наурыза люди начинают готовить разные сладости к столу. Это пахлава, шекербура, шекерчореги, бадамбура, когал, курабие. Пекут орешки, печенья, а из блюд готовят плов, ляванги, долма.

По рассказам местных, самым главным атрибутом праздничного стола считается «сэмэни», означающий благополучие, достаток. Даже из детского сада наш сын, Алихан, два года подряд приносил пророщенную пшеницу.

В один год на Наурыз приехали мои родители. Мама приготовила блюдо из бараньей требухи. Согласно рецепту, фаршируется утка овощами и бараньими внутренностями, после чего варится два часа. Мы позвали местных друзей из числа азербайджанцев, они были очень удивлены тем, что зная 500 видов еды из бараньего мяса, впервые попробовали такое необычное блюдо.

Самат: - Есть еще одна интересная традиция в Азербайджане, в которой маленькие дети бросают шапки у дверей соседей. При этом они стучатся и убегают, чтобы люди наполнили шапки сладостями и конфетами.

Что касается наших традиций, то последующие годы мы отмечали Наурыз с местными казахами или к нам приезжали родные. Обычно мы старались выезжать за город, там накрывали на стол наши традиционные вкусности – бешбармак, коже, бауырсак.

Толганай: - Наурыз мейрамы мы еще отмечали в школе, где обучались шесть детей из казахских семей. Мы готовили и украшали свой стол, стенд традиционной казахской кухней и приносили из дома приготовленную еду, тем самым показывали всем, как празднуют у нас Наурыз мейрамы. Одевали также национальную одежду, дети танцевали «Камажай».

В отличие от других стран в Азербайджане праздновать Наурыз - это одно удовольствие, поскольку ты знаешь, что как и в Казахстане, этот праздник тоже празднуется несколько дней. Нам нравится находиться здесь, особенно в праздничные дни. Мы ежегодно с нетерпением ждем их, для наших детей это очень интересное событие. Когда мы встречаемся на таких праздниках, как Наурыз, мы чувствуем себя так, как будто вновь побывали в Казахстане.