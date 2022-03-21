Наурыз уже давно стал символом единства нашей многонациональной страны - аким ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Даниал Ахметов жителей региона с Наурызом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В преддверии главного весеннего праздника аким ВКО Даниал Ахметов пожелал восточноказахстанцам здоровья, счастья, благополучия. Глава региона отметил, что Наурыз уже давно стал символом единства нашей многонациональной страны, ведь это общий для всех казахстанцев праздник.

«В эти дни как никогда важно помнить о главных ценностях – мире и согласии. Это праздник закрепляет наши связи и несет хорошее настроение. Поздравьте друзей, соберите родственников за дастарханом, помиритесь с теми, с кем были в ссоре. Пусть этот день принесет тепло в каждый дом, пусть сбываются все желания и мечты, а рядом всегда будут добрые и отзывчивые люди», – сказал Даниал Ахметов.



