Наурыз отметили в Венгрии

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в Венгрии совместно с фондами «Евразийское единство» и «Барс» организовало проведение праздника «Наурыз» с конноспортивным соревнованием «Кокпар». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

В мероприятии приняли участие более 300 человек, среди которых представители дипкорпуса, представительства Организации тюркских государств в Венгрии, деловых кругов, казахстанской диаспоры, «Альянса казахстанских студентов в Венгрии». В рамках праздника было организовано конноспортивное соревнование «Кокпар», которое стало традиционным в Венгрии.

Торжественное мероприятие открыли посол Республики Казахстан Жанибек Абдрашов, президент венгерского фонда «Евразийское единство», вице-президент Всемирной Ассоциации «Кокпар» (Венгрия) Иштван Бенце, а также президент казахско-венгерского фонда «Барс» Андраш Гал.

В своем выступлении казахстанский дипломат поздравил публику с днем весеннего равноденствия, отметив, что это торжество стало символом неразрывной связи поколений и глубокой преемственности традиций и культуры казахского народа, которое преумножая дружбу и мир, углубляет культурно-гуманитарное взаимодействие между Республикой Казахстан и Венгрией.

«Наурыз мейрамы стал подлинно всенародным праздником, ярким примером, где каждый вносит свой посильный вклад в развитие и процветание нового Казахстана, - сказал Ж. Абдрашов

Президент фонда «Евразийское единство» И. Бенце подчеркнул, что в Венгрии все больше обретает популярность кокпар, тем самым в стране возрождается любовь к своей исторической кочевой культуре.

Андраш Гал в своем выступлении отметил, что праздник Наурыз является символом духовного единства казахстанцев и играет большую роль в укреплении дружбы и согласия между Казахстаном и Венгрией.

В этот праздничный день в венгерской степи была установлена нарядная казахская юрта, а все присутствующие смогли отведать праздничные блюда – наурыз-коже, плов и куырдак, а также посетить базар кочевников, на котором были представлены изделия венгерских ремесленников.

По итогам соревнования посол Казахстана вручил награды участникам турнира. Необходимо отметить, что одна из команд под названием «Степная лиса» представляла город Карцаг, распложенный в регионе Надькуншаг (Большая Кыпчакия).

Празднование Наурыза не обошлось без музыки Великой степи. Гости мероприятия насладились мелодией домбры, были исполнены национальные танцы и казахские песни. Также для участников мероприятия была организована возможность стрельбы из традиционного венгерского лука.

В мероприятии приняли участие кыпчаки из города Кишкунлацхаза, исполнив венгерские национальные танцы.

Праздник оставил неизгладимое впечатление и радость у представителей казахской диаспоры и студентов, предоставил возможность прикоснуться к истории и культуре своих предков.

В 2009 году Наурыз обрел статус международного праздника и был признан в ООН нематериальным культурным наследием человечества.



