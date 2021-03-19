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    Наурыз отметили в Пекине

    19 Марта 2021, 18:45

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Представители стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметили в Пекине международный праздник Наурыз-2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступая с поздравительной речью генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что День весеннего равноденствия Наурыз празднуется более трех тысяч лет. Этот праздник олицетворяет надежды на процветание и благополучие, мирную жизнь.

    По его словам, «созидательный и объединяющий дух» Наурыза созвучен «Шанхайскому духу», который обеспечивает «единство, сплоченность и жизненную силу для успешного развития ШОС», а также «достижения мира и благополучия в наших странах».

    К поздравлению присоединились аккредитованные в КНР послы государств-членов ШОС.

    Колоритная музыка и зажигательные танцы народов «семьи ШОС», разнообразные блюда и кулинарные изыски, традиционные для наурызовского дастархана, обогатили весенний праздник.

    Гости осмотрели национальные павильоны и ознакомились с изделиями национальных ремесел стран-участниц ШОС.

    Напомним, что в 2009 году Наурыз был включен в репрезентативный Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта «Международным днем Наурыза».

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    ШОС Китай Наурыз
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