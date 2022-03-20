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    Наурыз начали праздновать в Мангистауской области

    20 Марта 2022, 09:50

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким области Нурлан Ногаев посетил государственное учреждение «Каспий жылу, су арнасы», оказывающее коммунальные услуги областному центру г. Актау, и Центр поддержки семьи «Жанұя». Он поздравил рабочие коллективы с праздником Наурыз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В преддверии праздника Наурыз глава региона Нурлан Ногаев встретился с сотрудниками ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Предприятие работает в системах жизнеобеспечения в тепловой, водохозяйственной и канализационной отраслях местной инфраструктуры.

    Глава региона поздравил всех работников коммунальных служб региона с наступающим великим праздником Наурыз и поблагодарил за их труд.

    «От всей души поздравляю работников, работающих в сфере коммунальных услуг, со знаменательным праздником! Мы прекрасно понимаем, какое значение имеют коммунальные службы для нашего региона и осознаем, какой груз ответственности лежит на ваших плечах. Я выражаю искренние слова признательности и благодарности за ваш труд, ваше профессиональное и внимательное отношение к делу. От вашей ежедневной работы сегодня напрямую зависит то, какой красивой и уютной будет наша область, в каких условиях будут жить ее жители. Пульс города, его настроение и социальное самочувствие зависят в полной мере от вас. Деятельность каждого из вас важна и необходима. В каждом своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечает единство и солидарность жителей нашей страны страны. Наш регион Мангистау - священный край. На нас возлагается большая ответственность. Мы должны воспитывать в своих детей уважение к старшим, также растить их образованными, грамотными и конкурентоспособными. Желаю всем семьям благополучия», - сказал Нурлан Ногаев.

    Кроме того, аким области посетил Центр поддержки семьи «Жанұя» акимата города Актау и поздравил матерей с праздником.

    Центр «Жанұя» работает в целях поддержки многодетных, неполных, малообеспеченных семей, воспитывающих детей-инвалидов.

    Здесь матерям оказывают комплексную консультативную помощь и психологическую поддержку. При центре функционирует также швейная мастерская, где работают 6 многодетных матерей и швеи-инвалиды.

    Напомним, ранее в историко-культурном комплексе «Адай ата - Отпан тау» состоялась церемония зажжения Огня единства.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Наурыз Общество
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