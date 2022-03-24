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    Наурыз мейрамы отметили в Москве праздничным концертом

    24 Марта 2022, 00:00

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в России провело торжественный концерт, приуроченный к празднованию «Наурыз мейрамы», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии, которое прошло на территории павильона «Казахстан» на ВДНХ, приняли участие представители государственных органов, бизнес-структур и экспертного сообщества страны пребывания.

    В приветственном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев поздравил соотечественников и зарубежных гостей с весенним праздником.

    «Наурыз – это яркий символ нашего богатого духовного наследия, уникального национального кода и неразрывной связи поколений. Он является символом обновления и стремления к новой жизни», - сказал Е. Кошербаев.

    Посол подчеркнул, что обновление коснулось и общественно-политической жизни Казахстана.

    «В начале года Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев провозгласил построение нового Казахстана и озвучил пакет политических и экономических реформ, в основе которых - благополучие народа», - отметил он.

    В историческом зале павильона посетители ознакомились с основными этапами становления республики, их вниманию были представлены некоторые из ключевых достижений страны в период до и после обретения независимости.

    В ходе праздничной концертной программы выступили лауреаты международных конкурсов, студенты фортепианного факультета Московской государственной консерватории имени П. Чайковского.

    Национальный колорит весеннего праздника в песнях и кюях умело продемонстрировали специально прибывшие из Астрахани солисты Регионального культурного центра имени Курмангазы и участники ансамбля «Сары-Арка». Детский творческий коллектив Посольства Казахстана в Москве представил публике казахские народные танцы «Қара жорға» и «Қамажай».

    Празднование «Наурыза» на площадке павильона не обошлось без главного весеннего блюда Наурыз коже и традиционных угощений, приготовленных по лучшим рецептам казахской кухни.

    Праздничная программа завершилась выступлениями участников Молодежного концертного объединения «Pianopolis», в исполнении которых прозвучали произведения мировой классики для фортепиано и струнного квартета.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    МИД РК Россия Наурыз
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