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    Наурыз мейрамы құтты болсын! - Геннадий Головкин поздравил казахстанцев

    23 Марта 2021, 02:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, всемирно известный казахстанский боксер Геннадий Головкин, опубликовал в Instagram поздравление казахстанцам с праздником Наурыз. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наурыз мейрамы құтты болсын!! Денсаулық, амандық тілеймін!! Ақ мол болсын!! Уайым қайғы жоқ болсын 🇰🇿! Happy Nauryz to everyone who celebrates iti», - написал Геннадий Головкин в социальной сети Instagram.

    В предыдущем бою Геннадий Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету и установил рекорд . Для 38-летнего Головкина это была уже 21-я успешная защита титулов чемпиона мира в среднем весе (в бою с Шереметой Геннадий успешно защитил пояса IBF и IBO), что является новым рекордом дивизиона.

    Ожидается, что казахстанец вернется на ринг в мае, однако его соперник пока неизвестен. Изначально планировалось, что GGG встретится с мексиканцем Хайме Мунгией, но тот решил провести бой в апреле. Теперь наиболее вероятным соперником Головкина является японский боксер Риота Мурата.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Наурыз Общество
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