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    Наурыз масштабно отметили жители Алматинской  области

    21 Марта 2022, 20:46

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Белоснежные юрты, народные танцы, пение, вкусные угощения: горячие бауырсаки и наурыз-коже. Именно так отметили масштабно после пандемии «Наурыз- 2022» жители Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этот солнечный день разделил радость с жителями города Талдыкоргана аким региона Канат Бозумбаев. Об этом сообщили в

    По информации региональной службы коммуникации, в се основные праздничные мероприятия развернулись в парке культуры и отдыха «Жастар». Так, на смотровой площадке у Государственного флага РК размещены аулы, где можно было ознакомиться с различными традициями и обычаями казахского народа. Также молодежь продемонстрировала свои таланты в исполнении танцевальных вокальных композиций, а также рисовала на тематическую тему. Были проведены спортивные соревнования. Особенно всех удивило поднятие верблюда - Ибрагим Берсанов сумел пройти с верблюдо м на спине, чем вызывал восхищение у зрителей. Ну а кульминационным моментом стала культурная программа, развернувшаяся на центральной площади парка «Жастар». В этот день в областном центре, роздано две тысячи литров Наурыз-коже. Помимо этого, проведены различные благотворительные акции. Многие жители села пришли на площадь в национальных казахских костюмах и не скрывали своей радости, ведь после пандемии это первый масштабный праздник. «Мы этот день ждали так долго, сегодня я с внуками вышла на площадь, попили наурыз-коже, ознакомились с казахскими традициями и участвовали в соревнованиях», - сказала Алия Каримова. Ранее сообщалось , что казахстанцы празднуют Наурыз мейрамы. Казахстанцев с праздником Наурыз поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Наурыз Общество
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