Наука выпала из системы управления водными ресурсами - Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На отсутствие научного блока в системе управления водными ресурсами указали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил руководитель управления государственного контроля в области использования и охраны водного фонда Комитета по водным ресурсам Минэкологии Марат Иманалиев, проект Концепции нового Водного кодекса направлен на решение ряд проблем. В ведомстве указали на недостаток государственно-информационного обеспечения деятельности по управлению водными ресурсами.

«В силу проведенных ранее различных реорганизаций такие вопросы как учет водных ресурсов, анализ, прогноз развития ситуации, контроль за использованием воды выпали из системы управления и остались без должного внимания. В свою очередь, отсутствие точного учета и анализа не позволяет выстраивать достоверный баланс потребления воды на нужды отраслей экономики, населения и ожидаемого дефицита водных ресурсов», - заявил Марат Иманалиев в ходе общественного обсуждения в столице.

По его словам, данную проблему в законодательной плоскости предлагается решить путем четкого определения компетенции государственных органов по учету и мониторингу водных ресурсов, в том числе с использованием информационных систем.

Также как заявляют в Минэкологии, отсутствует научный блок в системе управления водными ресурсами.

«Из системы управления водными ресурсами практически полностью выпала наука. Без применения достижений современной науки, основанной на передовых технологиях и инновационных идеях, невозможно развитие водного сектора», - сказал он.

Новым Водным кодексом будут предусмотрены полномочия научного (научно-исследовательского) центра и его роль в планировании, управлении и нормировании водными ресурсами и спросом на них, а также координация деятельности других научных учреждений. Также сопутствующим законопроектом предлагается включить проекты в области водного хозяйства и водных ресурсов в перечень проектов, которые недропользователи могут финансировать за счет обязательства направлять на развитие науки 1 % от затрат на добычу полезных ископаемых.

«В закон об образовании будут внесены поправки касательно обязательной трехгодичной отработки для обладателей государственного гранта по сельской квоте, а в закон об АПК – нормы для включения специалистов водного хозяйства в перечень лиц, имеющих право на льготы и поддержку в связи с работой в сельской местности», - пояснил представитель Министерства.



