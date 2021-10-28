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    Наука: в каких случаях докторанты могут не писать диссертацию

    28 Октября 2021, 11:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал о внесенных в Правила утверждения степеней изменениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Изменения в требованиях к публикациям докторантов направлены на расширение альтернативности при защите диссертаций. Причем для гуманитарных направлений подготовки докторантуры больше альтернатив. Изменения дают докторантам возможность защиты диссертации без написания диссертационной работы при наличии двух статей и одного обзора в журналах Q1-Q2 Web of Science, в одной из них он должен заявиться как автор для корреспонденции», - написал Куаныш Ергалиев в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, это станет стимулом для правильной стратегии проведения исследований и выбора журналов для публикаций.

    С 2011 года из 8 606 выпускников защитили диссертации 3 082(32,8%) докторанта, из них - утверждены 2 824 (91,6%) (в зарубежных странах процент защит в среднем находится на уровне 40%-60%).

    За последние три года в общем количестве защит докторанты гуманитарного профиля составили 29,3 % и все они имеют требуемую зарубежную публикацию. Образовательная программа докторантуры создает возможность для публикации диссертации в рейтинговых зарубежных научных изданиях.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Сенат МОН
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