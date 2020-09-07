Наука уходит в бизнес: возможно ли построение прочных связей между учеными и предпринимателями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О вкладе АО «Фонд науки» в процесс построения прочных взаимоотношений науки и бизнеса, о существующих проектах, а также их проблемах и решениях, рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» председатель правления АО «Фонд науки» Аын Орсариев.

- Арын Амангельдиевич, о необходимости взаимодействия науки и бизнеса для построения эффективной экономики в стране говориться уже не первый год. Что Вы можете на сегодня рассказать о взаимодействии науки и бизнеса? Есть вообще точки соприкосновения или же наша отечественная наука настолько оторвана от реалий, что и говорить не о чем?

- Современные реалии требуют создания по-настоящему диверсифицированной, технологичной экономики и ведущей роли частного предпринимательства, повышения сложности и технологичности экономики.

Сегодня задачей Фонда является налаживание контакта между наукой и предпринимателями. Мы на примере имеющихся успешных проектов демонстрируем успешность инновационного бизнеса Казахстана и привлекаем софинансирование со стороны бизнеса.

И как результат нашей деятельности я могу сказать, что из реализуемых 157 проектов 142 проекта реализуются в партнерстве с бизнесом. В рамках проектов создано более 1270 новых рабочих мест, налогами мы вернули государству 2,6 млрд.тенге. Я считаю, что за 3 года деятельности в области коммерциализации РННТД (результатов научной и (или) научно-технической деятельности) мы достигли хороших результатов.

- Проекты коммерциализации РННТД с государственным финансированием и софинансом со стороны бизнеса – это звучит немного нереалистично. Неужели все действительно так «красиво» как все рассказывают? И нет никаких проблем с проектами, они все приходят готовыми к коммерциализации?

- Естественно, нет абсолютно готовых проектов. У каждого имеются свои проблемы, нерешенные вопросы, это очень индивидуально. Мы оказываем действительно индивидуальную помощь каждому грантополучателю и предпринимателю от науки.

Однако имеются определенные стадии развития любого проекта, как простого бизнеса по перепродаже продукции, так и до наукоемкого бизнеса. Это законы развития бизнеса. Первый этап – От идеи до создания MVP (minimum viable product минимально готовый к продажам продукт); второй – От MVP до MMP (minimal marketable product – продукт оцененный рынком); и третий – От MMP до RBSB (research based sustainable business – бизнес основанный на научных исследованиях). Это процесс, в ходе которого возникают различные риски.

На сегодня в портфеле проектов Фонда имеются кейсы каждого из этих этапов.

Так, например, к первому этапу «От идеи до создания MVP» можно отнести ситуацию сложившуюся у проекта «Инуллакт-фито». На этапе присуждения гранта разработчики проекта предоставили образец продукции, полученный в лабораторных условиях.

В рамках проекта планировалась коммерциализация технологии по производству нового кисломолочного биопрепарата на основе шубата в сочетании с лекарственными экстрактами.

Уникальность продукта заключается в его свойствах по снижению сахара в крови, укреплению иммунитета и антиоксидантное действие.

Но из-за разногласий с частным партнером, финансирование проекта приостановлено. Данная ситуация привела к тому что разработчики потеряли производственное помещение, стабильный источник сырья, появились проблемы с получением разрешительных документов на производство молочной продукции.

Научный руководитель верит в уникальность продукта и высокий потенциал коммерциализации, однако идея так и не вышла на этап создания промышленного образца.

Такие проекты являются высокорисковыми с точки зрения инвестирования государственных средств.

Приведу другой похожий кейс с позитивным развитием. Проект по созданию плазмохимической установки для получения синтез-газа из углеводородных и сельскохозяйственных отходов. На момент получения гранта у ученых имелся образец, который демонстрировал превосходные результаты, потенциал коммерциализации был очевиден. Однако при создании промышленного образца произошел взрыв, сварочные швы разошлись, потребовалась доработка технологии. Таким образом, отсутствие прототипа вызвало дополнительные расходы и потерю времени.

Для исправления недочетов частный партнер – ТОО «Союз АлемКЗ» вложил дополнительно собственные средства более 30 млн. тенге. Сегодня продажи газа достигли 5 млн.тенге.

Несмотря на неудачу, бизнес-партнер поддержал проект и довел до этапа продажи продукции и технологии. В целом, фактором успеха здесь является наличие бизнес-партнера. Сегодня объем частного со-финансирования составляет более 3,6 млрд. тенге.

- Не верится в то, что представители бизнеса стоят в очереди за научными разработками. Есть ли примеры проектов с низким потребительским спросом , есть ли у них надежда на успех? В целом пользуются ли успехом продукты национальной науки?

- Ваш вопрос относится ко второму этапу развития проектов – от MVP до MMP (от минимально готового к продажам продукта до продукта, оцененного рынком).

Кейсом данного этапа можно отнести проект по производству функциональных хлебобулочных изделий с повышенным содержанием витаминов и макроэлементов для массового и профилактического питания.

Проект реализуется учеными ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности» без участия бизнес-партнера. Продукт дошел до первых продаж и представлен на полках продуктовых магазинов. Однако, несмотря на полезные свойства хлеба, продукт не пользуется спросом из-за высокой стоимости относительно аналогов, неправильного позиционирования на рынке и недостаточного понимания целевых потребителей.

Большинство проектов этот этап успешно преодолевают. Необходима тщательная проработка маркетинговой политики проекта, переосмысление конечной продукции, индивидуальный подход к каждому потребителю. В целом, до этапа продаж дошли более 90 проектов из реализуемых 157.

- Стремительное развитие современных технологий и высокая конкурентная среда на мировых рынках инноваций требуют быстрого реагирования, но наша довольно забюрократизированная система может стать сильным тормозом в процессе развития сотрудничества между наукой и бизнесом. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Вы правы, динамический характер конкуренции в высокотехнологичных отраслях вносит определенные сложности в нашей работе. Несомненно, нам необходима адаптация нормативно-правовых актов в области налогооблажения, финансирования, скорости принятия решений.

Примером быстрого устаревания технологий может служить проект по разработке технологии по комплексной импульсно-пучковой очистки вод различного назначения, реализуемый учеными ТОО «Научно-технологический центр воды». Использование технологических линий водоподготовки и очистки промышленных сточных вод позволяет получать экономический эффект за счет введения до 60% используемой воды в замкнутый цикл и сокращения размеров штрафных санкций за загрязнение окружающей среды. Основными потребителями услуг преимущественно являются компании водоснабжения и госучреждения.

Однако из-за несвоевременного финансирования произошло увеличение сроков реализации проекта. Появились российские аналоги, возникли проблемы сбыта отечественной разработки и устаревание технологии.

Поэтому предусмотренное Стратегическим планом РК 2025 поэтапное увеличение доли обязательного со-финансирования до 50% к 2025 году окажет положительное влияние на реализацию проектов.

Однако даже в существующих условиях возможно минимизировать риски. Для этого научным проектам, выходящим на коммерциализацию необходимо иметь бизнес-партнера, который сможет обеспечить финансовую поддержку проекту. Такие проекты относятся к третьему этапу развития – От MMP до RBSB (от создания продукта оцененного рынком до бизнеса основанного на научных исследованиях).

Приведу кейс. Проект по разработке технологии переработки нефтесодержащих отходов, где бизнес вливает свои дополнительные средства. К моменту участия в конкурсе у разработчиков имелся рабочий прототип и бизнес партнер, который первоначально планировал инвестировать меньшую сумму. Но из-за затрат, связанных со сменой места реализации проекта и изменения потребительских запросов, самостоятельно инвестировал около 346 млн. тенге.

Уникальная технология поэтапной сепарации сырья на центробежном оборудовании обеспечивает глубокое извлечение нефти в товарную форму до 95 %. Объем продаж услуг по данной технологии достиг 22,4 млн. тенге.

Сейчас компания планирует выходить на зарубежные рынки. На сегодня одобрена заявка на международный патент (PCT) как уникальный способ переработки нефтесодержащих отходов.

Фонд науки ставит перед собой задачу максимально минимизировать все возникающие операционные, финансовые, маркетинговые и другие риски при создании так называемого Research based sustainable business.

На сегодняшний день 26 проектов коммерциализации РННТД, реализуемых Фондом, уже преодолели точку безубыточности. Это говорит о том, что эти предприятия начинаю получать прибыль от каждой произведенной ими единицы продукции. А проект «Легкая вода», с низким содержанием дейтерия, является предметом нашей особой гордости – уже сегодня в бюджет налогами возвращено 348 млн. тенге, что составляет более 100% от суммы гранта.

-Что конкретно предлагает Фонд науки помимо сопровождения процесса коммерциализации? Есть ли у Вас каналы продвижения продуктов отечественной науки или Фонд этим не занимается?

-Роль Фонда науки не ограничивается только сопровождением проектов коммерциализации РННТД. Фондом науки разработана и успешно реализуется собственная программа бизнес-акселерации стартап-проектов для развития инновационных компаний малого и среднего бизнеса.

На данный момент один из проектов, прошедший бизнес-акселерацию – стартап ApartX, привлек 46 млн. тенге частных инвестиций.

В рамках другого проекта была заключена сделка по продаже прав интеллектуальной собственности.

Проекты, прошедшие бизнес-акселерацию в Фонде науки, имеют возможность получать методологическую поддержку для подготовки материалов для демонстрации проектов частным инвесторам и участия в различных конкурсах на грантовое финансирование.

Проводя работу по акселерации проектов стало понятно, что одним из эффективных способов продвижения проектов является непосредственная встреча наших проектантов с их целевыми аудиториями т.е. потенциальными клиентами. В рамках данной работы мы начали проводить онлайн встречи с отраслевыми комитетами НПП «Атамекен». К примеру, животноводам и птицеводам презентованы инновационные органические биокорма, вакцины для животных и полифаги для дезинфекции кошар.

В целом, сегодня более 450 ученых успешно реализуют бизнес, основанный на научных исследованиях с совокупным доходом от продажи инновационных продуктов более 5,4 млрд тенге.

При этом ученые получают роялти, общий объем которых сегодня составляет более 188 млн. тенге. Более того, выпуская в рамках проектов коммерциализации продукция уже экспортируется на общую сумму более 125 млн. тенге.

- Спасибо большое за беседу!



