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    Наука нуждается в государственной поддержке - Алтай Кульгинов

    6 Января 2023, 15:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская наука нуждается в государственной поддержке. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов на расширенном заседании коллегии Министерства науки и высшего образования РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проводится огромная работа нашим научным сообществом, ректорами вузов, университетами. Мы обсудили те планы, которые предстоит решить. Это вопросы цифровизации, вопросы повышения квалификации наших педагогов, правильное прогнозирование в потребности кадров в будущем, новые специальности, которые нам нужны. Очень много работы предстоит сделать. Чтобы выдержать конкурентоспособность, нам нужно очень хорошо потрудиться. Самое главное, чтобы те научные исследования могли найти практическое применение. Для этого мы должны создать условие. Конкретные поручения Главы государства направлены на то, чтобы развивать науку. Наука нуждается в государственной поддержке», - сказал Алтай Кульгинов.

    Самой главной задачей, по словам вице-премьера, остается то, чтобы побольше казахстанцев приходили в науку.

    «Государственные средства выделяются, работникам НИИ повышаются заработные платы, гранты выделяются на научные исследования, на стартап-проекты. Мы хотим, чтобы бизнес и наука скоординированно вместе работали», - поделился он.

    Следующий важный вопрос, по словам вице-премьера, вузам необходимо обеспечить современное образование молодежи.

    «Важно, чтобы университеты были обеспечены современными лабораториями, обновленной библиотекой и постоянно повышали квалификацию преподавателей. С этой целью необходимо провести тщательную работу по созданию центров академического превосходства на базе 20 вузов. Несмотря на то, что эти работы начаты в 2021 году, мы пока не видим реальных результатов. Потому что Министерством своевременно не проделана подготовительная работа с вузами. Надо это совершенствовать», - отметил вице-премьер.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Наука Алтай Кульгинов Миннауки и высшего образования РК
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