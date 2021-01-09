Наука на службе космоса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Одним из главных итогов работы космонавтов на орбите является выполнение научных космических программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Валентина Федоровна Грищенко - ветеран Казкосмоса, кандидат физико-математических наук, заведующая лабораторией надежности и безопасности орбитальных и наземных космических систем Института ионосферы участвовала в разработке национальных космических программ для казахстанских космонавтов. В день юбилея Талгата Мусабаева она в интервью нашему агентству рассказала о том, как круто изменилась ее жизнь именно после встречи с космонавтом Мусабаевым.

- Валентина Федоровна, ученые обычно остаются «за кадром» ярких картин полетов космонавтов… Расскажите немного о себе, с какого времени работаете в космической науке?

- Я в космической науке работаю с 1974 года, после окончания аспирантуры в ИФП СО РАН (Новосибирск). Вплоть до полета Т. Мусабаева в 1994 году мы занимались наземными испытаниями на радиационную стойкость элементов бортовой электронной аппаратуры. Так сказать, проводили наземное моделирование радиационной обстановки космического пространства. Мы облучали изделия в Алма-Ате в Институте ядерной физики (ИЯФ), в Объединенном институте ядерной физике (ОИЯИ) в Дубне, всеми видами излучения. Фактически, мы моделировали условия воздействия космических лучей на элементы электронной аппаратуры. Этому была посвящена моя кандидатская диссертация, которую я защитила в Ленинграде. Мы, также как и все, считали, что во всем виновата радиация. Немного забегая вперед скажу, что вклад радиации в отказы бортовой аппаратуры – это только малая часть. Сейчас мы говорим, что на отказы бортовой аппаратуры влияет комплексное воздействие факторов космического пространства.

В 1994 году, директор Института космических исследований (ИКИ), академик НАН РК Умирзак Махмудович Султангазин пригласил меня работать в институт и поручил заняться формированием научной программы полета Мусабаева Т.А. До этого я работала в Институте физики высоких энергий, в здании реактора ИЯФ. У меня там была рабочая комната, в которой я работала с облученными образцами.

Когда готовилась научная программа первого полета Т. Мусабаева на орбитальный комплекс «Мир» (1993 год), я направила в Москву мои предложения на проведение космического эксперимента во время полета Т. Мусабаева. К большому удивлению и радости, мой проект по влиянию космического пространства на бортовую аппаратуру был поддержан в Москве (в РКК «Энергия»). Наш аспирант Гурченок разработал испытательный стенд, на котором мы проводили наземные исследования. Мы предполагали, что аналог этой установки будет на борту ОК «Мир». Так с 1994 года я тесно работала с Талгатом Мусабаевым, и это круто изменило всю мою жизнь. Вообще, 1994 год был сложным в научном плане, были проблемы и с финансированием науки. Хорошо помню, как 20 мая 1994 года Султангазин У.М. меня вызвал и сказал, что необходимо срочно лететь в Москву, так как были проблемы с выполнением и подготовкой научной программы полета. Выдал мне письмо, в котором указывалось, что я являюсь представителем Казахстана на время выполнения научной части программы полета Т. Мусабаева с определенными полномочиями. 25 мая 1994 года я вылетела в Москву и вернулась только почти через год. Во время полета Т. Мусабаева я находилась в ЦУПе, можно сказать, с 7-00 до 24-00 часов. Уезжала из Москвы с первой электричкой и возвращалась в Москву с последней. После полета Т. Мусабаева нужно было «вытащить» из общей базы данных все данные по казахстанской программе, в том числе получить консультации по обработке этих данных.

- Встреча с космонавтами, каков их потенциал, как ученых, на Ваш взгляд?

- Каждый полет космонавта уникален. В каждом полете имеются свои «нештатные ситуации», с которыми все космонавты справляются успешно. Космонавты – это уникальные люди, с особым мировоззрением, мужественные люди, суперпрофессионалы. Например, я впервые в 1994 году узнала, что вероятность «невозврата» космонавта на Землю составляет 50%...

Считаю, что настоящий подъем развития космической науки в Казахстане начался с полетов казахстанских космонавтов. Именно им принадлежит определяющая роль в выполнении научных исследований и экспериментов на борту пилотируемых комплексов и получении уникальных новых научных результатов. В этом плане, безусловно, больше всего мы работали с космонавтом Талгатом Мусабаевым, совершившим три полноценных космических полета. Это уникальный человек, с большой жизненной силой, с большим чувством ответственности и юмора, профессионал высокой квалификации, со стремлением сделать все тщательно и аккуратно. Поэтому космонавты – это тоже ученые. Ученые это не только те, кто решает новые уравнения и создает новые законы физии, например. Ученые – это, прежде всего, большой и упорный труд, это смысл и стиль жизни. Без выполнения космонавтами запланированных космических экспериментов в реальных условиях невозможно получить новые результаты.

Именно выполнение научных программ и космических экспериментов казахстанских космонавтов позволило ученым и специалистам более 20-ти научно-исследовательских институтов Казахстана получить новые уникальные результаты, которые явились основой для развития в Казахстане новых научных направлений, в том числе: космического материаловедения и приборостроения, космической биомедицины и биотехнологии, космического геофизического и природно-ресурсного мониторинга.

Полученные результаты стимулировали создание совершенно нового направления: разработка и внедрение космических технологий для изучения Земли при формировании природных и техногенных катастроф. Эти полученные результаты были опубликованы в международных рейтинговых журналах и с успехом используются для решения социально-экономических задач страны. Сегодняшние достижения Казахстана по космическому мониторингу, космической связи, в области медицины и других сферах напрямую связаны с итогами научных экспериментов, которые провели наши космонавты на орбите.

- Валентина Федоровна, Вы более 45 лет работаете в сфере космической науки. Какой главный итог своей работе дали бы сегодня?

- Еще раз повторюсь, что мне крупно «повезло» оказаться на переднем плане развития космической науки в Казахстане. Благодаря полетам казахстанских космонавтов мы вынуждены были сразу выходить на мировой уровень космических исследований, иначе бы наши проекты не прошли строгую экспертизу российских ученых и специалистов. Слабые, не подготовленные проекты на пропускались на «борт», несмотря ни на что.

Но считать, что работа закончена, нельзя. Космическая наука развивается вперед, появляются новые экспериментальные данные, которые необходимо учитывать. Нам, казахстанским ученым крупно повезло, имеется возможность получить новые уникальные результаты, которые нельзя получить в наземных условиях. Как физик могу сказать, что все законы физики имеют место в космическом пространстве. Но, механизм протекания этих законов иной, чем в наземных условиях. Как я говорю своим магистрантам и докторантам, которым я читаю лекции, здесь (в космосе), не одна «Нобелевская премия». Нужно считать, что пилотируемые комплексы - это новые условия для работы, и не каждая страна может иметь доступ к таким условиям. Многие ученые мечтают об этом. Мне жаль, что некоторое руководство космической отрасли страны не - воспринимает космическую науку с этих позиций. Во всем мире тратятся большие средства на создание наземных моделирующих условий, потому что не каждая страна может позволить себе работать в реальных условиях. Разрабатываются новые космические технологии, технически средства. Мечтаю иметь свою лабораторию на борту пилотируемого комплекса. У меня такое впечатление, что мой «энергетический потенциал» с годами увеличивается, который я использую при выполнении проектов.

- Как идет развитие космической науки сегодня, можете коротко сказать о проблемах и перспективах.

- Сегодня много проблем в развитии казахстанской космической науки, в основном, слабое финансирование научных исследований. Много недостатков и в проведении конкурсных процедур при отборе проектов для выполнения исследований в перспективных направлениях мировой космической науки. Не вкладывая средств, невозможно получить новые уникальные данные, сделать рывок, в том числе и в изучении ближнего и дальнего космоса, процессов в околоземном космическом пространстве, разработке космической техники и технологий. Это неприемлемо для нашей страны, Казахстана, который мы хотим видеть «космической державой»..

- Наука на службе космоса, или космос для науки? Как правильно трактовать?

- Я бы сформулировала проще - Космос и наука. Наука всегда должна опережать развитие научно-технического прогресса в любой отрасли. Являться стимулом и движущей силой. Особенно, в космической отрасли. Нельзя требовать разработку и использование новых технологий и изделий, не выполнив соответствующие научные исследования. Есть такие понятия, как фундаментальные и прикладные научные исследования, НИР и ОКР.

Мировой опыт использования космического пространства в мирных целях, а также развития космических исследований в разных странах показал, что в современных условиях выдержать конкуренцию и получить новые уникальные результаты в области космических исследований отдельными государствами, практически невозможно. Поэтому наиболее благоприятным способом научного сотрудничества в космической сфере является совместное выполнение международных проектов, используя новейшие достижения ученых и специалистов различных стран. Тем более, как я уже говорила, Казахстан - одна из немногих стран, которая, благодаря полетам казахстанских космонавтов, получила уникальную возможность выполнить космические эксперименты по различным направлениям на пилотируемых комплексах, сделать рывок в развитии космических исследований. Мы вошли в международное космическое сообщество со своими разработками и результатами, овладели новыми мировыми космическими технологиями, приобрели опыт в планировании миссий, разработке и проведении космических исследований и экспериментов в реальных условиях, уже используем полученные результаты для решения социально-экономических задач страны.

- Ваши пожелания юбиляру Талгату Мусабаеву.

- С большим чувством благодарности поздравляю Талгата Амангельдиевича с новым этапом в жизни! Желаю в создавшихся условиях здоровья, блестящих новых научных достижений! Талгат Амангельдиевич! Кто, если не Вы, может сейчас поддержать развитие научных космических исследований, сохранить и развить научный потенциал. Вы участвовали в становлении отечественной космической науки, выполняли космические эксперименты на пилотируемых комплексах, реально видите перспективы развития космической науки в Казахстане. Мы надеемся, что при Вашей поддержке казахстанские ученые будут иметь возможность далее развивать космические научные исследования, разрабатывать и использовать новые космические технологии, создавать отечественную экспортоориентированную продукцию, чтобы уменьшить технологическую зависимость от других космических государств.

- Большое спасибо Вам, Валентина Федоровна за это интересное интервью. Благополучия Вам и новых успехов в работе.