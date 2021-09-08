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    Наука Казахстана активно развивается - Мурат Журинов

    8 Сентября 2021, 14:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов в ходе первого международного форума молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития» рассказал, как развивается наука в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В советское время, во всех республиках советского союза, в том числе в Казахстане, наука и образование были весьма развитыми. Я помню, как Президент академии СССР, академии наук Анатолий Александров говорил, что по развитости науки Казахстан занимает третье место в советском союзе после России и Украины. Это очень высокая оценка, если учесть, что советская наука кодировалась очень высоко наравне с американцами», - отметил он.

    По его словам, несмотря на экономический кризис после развала советского союза, Казахстан сохранил научную школу. Академия наук перешла на рыночную экономику и изменила свой статус.

    «Фонд Нурсултана Назарбаева проводит огромную работу по дальнейшему развитию науки, научных институтов и особенно подготовке научных молодых кадров. По инициативе Елбасы была создана программа «Болашак», по которой за счет государства наши молодые талантливые ребята отправлялись в научные центры ведущих университетов мира и по возращению они работали в казахстанских научных организациях. Поэтому на первом месте стоит вопрос подготовки нового поколения ученых, коллаборация научных школ с международными ведущими центрами. Наука Казахстана в последние годы весьма активно развивается, в перспективе, к 2025 году общий объем финансирования науки возрастет до 1%», - заметил спикер.

    Мурат Журинов заявил, что Казахстан богат природными ресурсами, и мы должны на научной основе перерабатывать все сами, тогда экономика Казахстана возрастет в разы.

    «Руководство Казахстана придает особое значение развитию науки. Особенно коллаборации науки с ведущими научными центрами мира, внедрению дальнейших достижении науки, производства. Все это обеспечит Казахстану наукоемкую экономику и дальнейшее процветание», - заявил спикер.

    Отметим, в Алматы проходит I международный форум молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития», организованному Советом по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Наука Общество Первый Президент - Елбасы 30 лет Независимости
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