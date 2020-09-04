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    Наука должна стать реальным производящим сектором отечественной экономики - ученый

    4 Сентября 2020, 14:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодное Послание Президента является эффективным механизмом формирования политики государства в ближайшей и среднесрочной перспективе. Таким мнением поделился директор Института истории государства, профессор Еркин Абиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ежегодное Послание Президента народу является эффективным механизмом формирования политики государства в ближайшей и среднесрочной перспективе. В этом году без преувеличения можно сказать, что Послание с нетерпением ожидалось всеми слоями казахстанского общества, испытывающего жесточайшее давление экономического и социального кризиса, вызванного коронавирусной пандемией», - сказал Еркин Абиль.

    Спикер считает, что ожидания общества оправдались.

    «Президент представил развернутую программу системных реформ, как нейтрализующих влияние пандемии на экономику страны, так и на решение проблем казахстанской экономики, правовой системы, образования и науки», - добавил Еркин Абиль.

    Эксперт отмечает, что отдельно в Послании говорится о роли науки в дальнейшем развитии страны, о ее участии в решении важнейших национальных задач.

    «Наука должна стать реальным производящим сектором отечественной экономики и каждый выделенный государством тенге должен принести ощутимый эффект. В этом контексте меры поддержки ученых, озвученные Президентом в Послании народу 2020 года, актуальны как никогда. Выделение финансов для научных стажировок, грантов для молодых ученых являются серьезным инструментом повышения конкурентоспособности отечественной науки. Стажировки в ведущих мировых научных центрах должны преследовать, на наш взгляд, две цели. Во-первых, это трансферт современных стандартов и научных исследований. Во-вторых, это трансферт современных механизмов финансирования и менеджмента в науке», - считает ученый.

    Вторая задача, как отметил профессор, кажется более важной, так как без серьезной перезагрузки деятельности научно-исследовательских учреждений, их организационно-правового статуса, системы менеджмента, финансирования, усиления связи с производством, простое механическое увеличение финансирования, даже привлечение к финансированию научных исследований части прибыли добывающих компаний может не дать ожидаемого результата.

    «Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» опубликовано в ситуации, требующей от казахстанского общества решительных действий, реализации новых задач, проведения качественных структурных изменений, системных реформ во всех сферах, в том числе в сфере научно-технического развития страны. Надеюсь, меры поддержки науки, предпринимаемые уже сейчас и обозначенные в Послании Президента, дадут отечественным ученым необходимый импульс к повышению конкурентоспособности казахстанской науки и выполнению социального запроса на качественное научное и научно-техническое обеспечение общественного развития», - резюмировал Еркин Абиль.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Наука Послание Президента РК-2020
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