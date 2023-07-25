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    Научный технопарк строит Карагандинский университет

    25 Июля 2023, 02:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На территории Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова идет строительство научного технопарка. В новом здании откроют современные лаборатории и исследовательские центры для реализации фундаментальных, прикладных и опытно-конструкторских разработок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На базе технопарка студенты, магистранты и докторанты PhD будут проходить обучение на современном оборудовании, а также вести исследовательскую практику с выполнением выпускных работ и проектов.

    «Контингент наших студентов, магистрантов и докторантов ежегодно растет. Более четырех тысяч человек обучаются на естественно-научных и технических специальностях. Вуз испытывает потребность в современных учебно-исследовательских лабораториях. В связи с переходом в НАО университет получил право открывать технопарки. Это необходимое условие для коммерциализации научных проектов. Открытие технопарка позволит создать площадку для реализации прикладных проектов ученых», – говорит Асылбек Молдабаев, проректор по административно-хозяйственной деятельности КарУ имени Е. А. Букетова.

    Строительство идет за счет собственных средств университета. Выделено более 485 млн тенге.

    На первом этаже просторного двухэтажного здания разместится опытно-экспериментальная база.

    Лаборатория инженерного профиля будет предназначена для физико-химических проб воды, почвы, грунта и нефтепродуктов. Разработка солнечных элементов, светодиодов, различных датчиков измерений морфологии и структуры материалов будет вестись в научно-исследовательском центре ионно-плазменных технологий.

    Кроме технических, санитарных и административных помещений, в здании откроют конференц-зал, офисы для стартап-проектов и лабораторию робототехники.

    Завершить строительство планируют в 2024 году.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Образование Вузы Караганда
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