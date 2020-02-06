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    Научный центр аль-Фараби открылся в Национальной библиотеке РК в Алматы

    6 Февраля 2020, 13:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальной библиотеке РК открылся Научный центр аль-Фараби, приуроченный к 1150-летию выдающегося ученого, гениального мыслителя Абу Насра аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Цель открытия Научного центра аль-Фараби – это популяризация духовного и научного наследия выдающегося Учителя Востока, философа, ученого-энциклопедиста раннего средневековья Абу Насра аль-Фараби.


    Научный центр аль-Фараби в Национальной библиотеке РК представляет собой постоянно действующую в открытом доступе выставку трудов аль-Фараби и изданий о нем из фонда Национальной библиотеки РК: материалы о жизни и творчестве, труды философа и переводы его произведений на разных языках народов мира, исследования известных отечественных и зарубежных ученых, философов, историков, электронные издания, база данных документов из периодических изданий, собрания трудов.

    Фонд центра будет постоянно пополняться новыми изданиями и материалами.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Наука История Казахстана аль-Фараби
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