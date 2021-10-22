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    Научным сообществом Казахстана обсужден проект Концепции антикоррупционной политики

    22 Октября 2021, 12:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в город Алматы председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов провел совещание по вопросам противодействия коррупции в сфере высшего образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    В совещании приняли участие министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, ректоры высших учебных заведений страны, научное и экспертное сообщество.

    На встрече обсуждены основные проблемные вопросы в рамках противодействия коррупции в сфере высшего образования, а также презентован проект Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, которые активно обсуждаются среди экспертного сообщества с привлечением общественности.

    «Коррупция в системе образования имеет прямую угрозу будущему государства. Инструменты для ее предотвращения имеются, нужно лишь ими воспользоваться. Поэтому наша с вами общая задача – принять все необходимые меры для ее минимизации и искоренения. Воспитать и выпустить с ВУЗов достойных граждан нашей страны, ценящих честный труд и оказывающих заботу своей родине», - подчеркнул глава Антикоррупционной службы.

    На совещании также обсуждены вопросы внедрения антикоррупционных комплаенс-служб в университетах страны и реализации комплексных планов по формированию антикоррупционной культуры среди студентов. Антикоррупционной службой и его территориальными подразделениями будет оказана всевозможная методологическая помощь в части открытия указанных служб в структуре университетов, а также организации работы института антикоррупционного комплаенса.

    Учитывая формат совещания в виде «открытого диалога», научное сообщество и руководство ВУЗов поделились своим мнением и идеями по вопросам реализации антикоррупционной политики в сфере образования.

    По итогам встречи между Антикоррупционной службой и Министерством образования и науки был подписан Меморандум о сотрудничестве. Стороны обсудили планы и проекты совместной работы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Образование Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы
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