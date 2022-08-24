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    Научных кадров катастрофически не хватает в Казахстане - министр науки

    24 Августа 2022, 14:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В научно-исследовательских институтах и вузах Казахстана работают 22 тыс. ученых. Об этом сообщил министр науки Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснил министр, ведомство в первую очередь будет работать над реализацией поручений Главы государства. По его словам, идет работа касательно придания государственного статуса Академии наук Казахстана.

    «Сейчас создана специальная рабочая группа при Правительстве и идет процесс выработки предложений по приданию государственного статуса, внесению изменений в законодательство, финансированию Национальной академии наук, также новых полномочий Национальной академии наук», - сообщил С. Нурбек в рамках форума науки и высшего образования-2022 «Человеческий капитал - ключевой ресурс развития нового Казахстана».

    По словам министра, стоит задача по развитию университетской науки.

    «Сегодня проходит первая форсайт-сессия, где со всеми ректорами, директорами НИИ думаем, как найти стыковку между университетской наукой и нашей фундаментальной, прикладной наукой. По нашему убеждению, именно университеты должны стать источниками научных кадров», - считает он.

    Также глава Миннауки высказался по поводу нехватки научных кадров в стране.

    «У нас катастрофически сейчас не хватает научных кадров. Если на начало независимости было около 52 тыс. научных работников, то мы потеряли порядка 35 тыс. научных сотрудников на начало 2000-х годов. Сейчас 22 тыс. научных сотрудников работают в НИИ и на базе вузов. Наша задача - привлекать молодежь к прикладной и фундаментальной науке», - заявил Саясат Нурбек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Наука Миннауки и высшего образования РК
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