Научную реконструкцию «Алтын адам» презентовали в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В областном историко-краеведческом музее состоялась презентация научной реконструкции «Алтын адам». Уникальный археологический экспонат был обнаружен в элитном кургане могильника Таскопа I Темирского района в 2019 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В мероприятии приняли участие аким области Ондасын Уразалин, директор Института археологии им. А. Маргулана Бауыржан Байтанаев, известные археологи, историки, представители интеллигенции, общественных организаций.





В рамках программной статьи Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» акиматом области утвержден план реализации проекта «Сакральная география Казахстана» по Актюбинской области на 2019-2021 г.

Сотрудниками института археологии им. А. Х. Маргулана проводятся масштабные археологические и этнографические исследования на территории региона.

В 2019 году в элитном кургане могильника Таскопа I Темирского района был обнаружен уникальный археологический экспонат «Алтын адам», относящийся к V веку до н. э. Работа по консервации и научной реставрации найденных археологических материалов завершена: проведена первичная очистка, консервация экспонатов, а также полная реконструкция погребенного вождя, сделаны копии лука и футляра, стрелы, 2 ремней, камчи и др. Одежда сарматского вождя была сшита заново. Копии всех изделий изготовлены из серебра с позолотой.





Вместе с тем, в областном музее под председательством акима области Ондасына Уразалина состоялся круглый стол «Рухани жаңғыру – ұлттың ұлы мұраты».

«В нашем регионе принимаются эффективные меры по реализации программы «Рухани жаңғыру». Сегодня мы увидели результаты масштабной работы по модернизации духовного сознания. Все это очень важно не только для нас, но и для последующих поколений. Огромный вклад в общее дело внесли и наши местные ученые», - отметил глава региона, выразив особую благодарность Бауыржану Байтанаеву и коллективу института археологии им.А. Маргулана.

Представители интеллигенции области обсудили вопросы реализации программы «Рухани жаңғыру» в регионе и проекты, запланированные на 2021 год. Всего н а текущий год запланировано 165 мероприятий.

В целях продолжения проекта «Сакральная география Казахстана» в регионе утверждена Дорожная карта научно-исследовательских работ на 2021-2024 годы, запланированы комплексные научные исследования с целью определения места захоронения Едиге батыра, проекты по изучению эпиграфики надгробий, исторических памятников арабской графики, завершению проводимых комплексных исследований историко-культурных и архитектурных памятников Донызтау-Устюртского региона и издание объемного труда на трех языках по результатам научных исследований.

Также будут продолжены комплексные археологические исследования памятников гуннского периода, археологических исследований средневековых памятников и памятников древнего населения Актюбинского края: эпохи камня и палеометаллов и др.



