Научно-практическая конференция в честь памяти мэтра журналистики Марата Барманкулова прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском Национальном университете имени Аль-Фараби состоялась международная научно-практическая конференция «Журналистика для всех: медиа и технологии нового поколения», посвященная 85-летию основателя телевизионной и радиожурналистики в Казахстане, профессора Марата Барманкулова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Марат Барманкулов заложил основы научной школы журналистики в Казахстане, внес значительный вклад в развитие национального телевидения и радиовещания, наставник многих поколений журналистов страны.

На конференции поднимались актуальные вопросы современного развития казахской журналистики, технологий и трендов масс-медиа, подготовки кадров СМИ, а также творчество, научные исследования и наследие профессора М.К.Барманкулова.

Международная научно-практическая конференция прошла в рамках традиционных «Барманкуловских чтений», где приняли участие родные и близкие М.К.Барманкулова, друзья, коллеги, исследователи журналистики, массовых коммуникаций, ученики профессора, специалисты СМИ, студенты, магистранты и докторанты факультета журналистики.

Марат Барманкулов (1937-2000) - в родном университете проработал свыше 35 лет. С 1965 года прошел путь от ассистента кафедры до доктора филологических наук, профессора, декана очного и заочного факультетов журналистики.

В 1991 году был первым заместителем редактора ведущей республиканской газеты страны «Казахстанская правда».

Его первые книги «Репортаж на радио и ТВ» (1970 г.), «Весь мир у вас в квартире» (1972 г.), «Журналистика для всех» являются настольными книгами и для нынешнего поколения студентов-журналистов ХХІ века.

Марат Барманкулов - академик Казахстанской Академии журналистики, выдающийся ученый, телепублицист, автор многих книг по журналистике и массовой коммуникации, культурологии, тюркологии.