Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Научно-образовательный консорциум создадут на базе костанайского вуза

    18 Мая 2023, 16:25

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском региональном университете им.А.Байтурсынова подписан меморандум между вузом и рядом образовательных учреждений о создании научно-образовательного консорциума для развития машиностроительной отрасли в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе университета, свои намерения подтвердили ректор Сейтбек Куанышбаев, директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко, генеральный директор научно-исследовательского института механики и машиноведения имени академика У.А. Джолдасбекова - Амандык Тулешов, ТОО «СарыаркаАвтоПром», руководитель Корпоративного университета – «Группа Компаний «Аллюр» (ТОО «СарыаркаПром») Людмила Олкинян, директор по персоналу, а также руководитель учебного центра ТОО «KamLitKZ» Эльвира Шакурова, которые подписали консорциальное соглашение о создании научно-образовательного консорциума в области машиностроения.


    «Как известно, машиностроительная отрасль Казахстана испытывает дефицит в высококвалифицированных кадрах. Объединение ресурсов и интеллектуального потенциала участников консорциума позволит решить не только кадровый вопрос, но и усилит взаимодействие производственной и образовательной сфер, будет способствовать развитию машиностроительной отрасли за счет интеграции науки, образования и реального производства»,- сообщили в учебном заведении.

    Отмечается, что вуз уже давно работают в этом направлении: университет определен как базовый по целевой подготовке инженерных кадров для строящихся двух заводов в индустриальной зоне Костаная.


    Кроме этого, крупные промышленные предприятия – партнеры вуза принимают участие в разработке и создании новых и инновационных образовательных программ.

    «В перспективе реализация этого проекта позволит вузу готовить специалистов для высокотехнологичного производства согласно Атласу новых профессий, обладающих компетенциями, востребованными в различных отраслях, а машиностроительный кластер предоставит возможности для увеличения объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых учеными университета»,- добавили в университете.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Вузы Промышленность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новую концепцию воспитательной работы в школах разрабатывают в РК
    Игры Национальной школьной лиги проходят в Алматинской области
    Назарбаев Университет и НИШ должны стать более открытыми – депутат
    Отсутствие лауреатов Нобелевской премии в Казахстане объяснил Саясат Нурбек
    Популярное
    1 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    2 Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
    3 Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
    4 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    5 Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
    Новости партнеров