Научно-образовательный консорциум создадут на базе костанайского вуза

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском региональном университете им.А.Байтурсынова подписан меморандум между вузом и рядом образовательных учреждений о создании научно-образовательного консорциума для развития машиностроительной отрасли в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе университета, свои намерения подтвердили ректор Сейтбек Куанышбаев, директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко, генеральный директор научно-исследовательского института механики и машиноведения имени академика У.А. Джолдасбекова - Амандык Тулешов, ТОО «СарыаркаАвтоПром», руководитель Корпоративного университета – «Группа Компаний «Аллюр» (ТОО «СарыаркаПром») Людмила Олкинян, директор по персоналу, а также руководитель учебного центра ТОО «KamLitKZ» Эльвира Шакурова, которые подписали консорциальное соглашение о создании научно-образовательного консорциума в области машиностроения.

«Как известно, машиностроительная отрасль Казахстана испытывает дефицит в высококвалифицированных кадрах. Объединение ресурсов и интеллектуального потенциала участников консорциума позволит решить не только кадровый вопрос, но и усилит взаимодействие производственной и образовательной сфер, будет способствовать развитию машиностроительной отрасли за счет интеграции науки, образования и реального производства»,- сообщили в учебном заведении.

Отмечается, что вуз уже давно работают в этом направлении: университет определен как базовый по целевой подготовке инженерных кадров для строящихся двух заводов в индустриальной зоне Костаная.

Кроме этого, крупные промышленные предприятия – партнеры вуза принимают участие в разработке и создании новых и инновационных образовательных программ.

«В перспективе реализация этого проекта позволит вузу готовить специалистов для высокотехнологичного производства согласно Атласу новых профессий, обладающих компетенциями, востребованными в различных отраслях, а машиностроительный кластер предоставит возможности для увеличения объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых учеными университета»,- добавили в университете.