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    Научная экспедиция стартует в Костанае к 150-летию Байтурсынова

    3 Июня 2022, 20:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Стартует экспедиция в Костанае, далее участники отправятся в Каркаралы, Семей, Карабутак, Аулиеколь и Торгай. Сбор данных продолжится в ряде российских городов, а также в Баку. По итогам экспедиции планируется выпустить документальный фильм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Научно-познавательная экспедиция «Ақаң жүріп өткен жолмен…» приурочена к 150-летию Ахмета Байтурсынова.

    С 5 июня участники экспедиции отправятся по первому маршруту: Костанай - Каркаралы - Семей - Карабутак - Аулиеколь - Торгай.

    «В каждом пункте будут посещаться государственные архивы, музеи, а также школы, редакции, в которых А. Байтурсынов учился, работал, и тюрьмы. После 13 июня запланирован выезд по зарубежному маршруту: Костанай - Оренбург - Москва - Архангельск - Баку – Челябинск»,- сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций член экспедиции, краевед, историк, ахметовед Ибрагим Агытай.

    По итогам проекта планируется собрать новые данные о жизни Aхмета Байтурсынова, а также пополнить фонды архивов, музеев выявленными документами. Также будет выпущен документальный фильм об итогах экспедиции.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область История Казахстана
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