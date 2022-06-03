Научная экспедиция стартует в Костанае к 150-летию Байтурсынова

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Стартует экспедиция в Костанае, далее участники отправятся в Каркаралы, Семей, Карабутак, Аулиеколь и Торгай. Сбор данных продолжится в ряде российских городов, а также в Баку. По итогам экспедиции планируется выпустить документальный фильм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Научно-познавательная экспедиция «Ақаң жүріп өткен жолмен…» приурочена к 150-летию Ахмета Байтурсынова.

С 5 июня участники экспедиции отправятся по первому маршруту: Костанай - Каркаралы - Семей - Карабутак - Аулиеколь - Торгай.

«В каждом пункте будут посещаться государственные архивы, музеи, а также школы, редакции, в которых А. Байтурсынов учился, работал, и тюрьмы. После 13 июня запланирован выезд по зарубежному маршруту: Костанай - Оренбург - Москва - Архангельск - Баку – Челябинск»,- сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций член экспедиции, краевед, историк, ахметовед Ибрагим Агытай.

По итогам проекта планируется собрать новые данные о жизни Aхмета Байтурсынова, а также пополнить фонды архивов, музеев выявленными документами. Также будет выпущен документальный фильм об итогах экспедиции.