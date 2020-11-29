Научная экспедиция из священного Туркестана в древний Тараз

ТУРКЕСТАН -ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Члены научной экспедиции «По следам Ясави», организованной Государственным историко-культурным заповедником-музеем« Азрет Султан», посетили Жамбылскую область, передает МИА «Казинформ».

Экспедиция, выехавшая из Туркестана, посетила вершину архитектурной мысли Караханидов ХІ-ХІІ вв. мавзолеи Айша-биби и Бабаджа-хатун.

В ходе визита члены экспедиции посетили полный тайн и загадок дворцовый комплекс Акыртас, который привлек внимание многих ученых и исследователей. Ознакомились с работой, проводимой в Государственном историко-культурном заповеднике-музее «Памятники Древнего Тараза», а также обменялись мнениями со специалистами.

В связи с этим была организована встреча, в ходе которой руководитель Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» рассказал о целях поездки в Жамбылскую область и о ходе исторических изысканий, проделанной и запланированной работе по модернизации общественного сознания на территории музея-заповедника «Азрет Султан».

В ходе встречи директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Н. Ахметжанов и директор историко-культурного заповедника-музея «Памятники Древнего Тараза» Н. Быкыбаев договорились решить ряд вопросов по сотрудничеству и обмену опытом между двумя учрежденями.

Также в рамках визита члены экспедиции «По следам Ясави» ознакомились с городищем «Древний Тараз» и средневековыми мавзолеями Карахана и Даутбека. Мавзолеи расположены на западной части городища.

Напомним, историко-документальная экспедиция «По следам Ясави», организованная Государственным историко-культурным заповедником-музеем «Азрет Султан», была проведена в регионах Сайрам, Созак, с целью составления полной картины жизни великого Ходжи Ахмеда Ясави, сбора подробных сведений, начиная с его детства и заканчивая сведениями о его учениках и современниках Ясави. В дальнейшем будет продолжена исследовательская работа о Ясави в стране и за рубежом.