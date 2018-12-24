Национальный центр культуры Казахстана открыли в Румынии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный центр культуры Казахстана открыли в Румынии. Теперь познакомиться с традициями нашей страны можно в одной из древнейших библиотек Европы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Об укреплении отношений между Казахстаном и Румынией в политкулуарах Бухареста говорят часто. И речь идёт не только о политических, но и культурных связях. Десятки совместных проектов - тому прямое доказательство. Так, одним из ключевых стало открытие культурного центра Казахстана в столице Румынии. Что неудивительно, по словам дипломатов, именно наша культура и история здесь вызывают неподдельный интерес.

«По программе «Рухани жанғыру» и специального проекта «Современная казахстанская литература в глобальном мире» Посольством Казахстана в Румынии ведётся системная работа по популяризации нашей культуры. В настоящее время специалисты переводят книгу Нурсултана Назарбаева «Эра независимости» на румынский язык», - говорит советник Посольства РК в Румынии Нурмухамед Жангараев.

Символично, что открыли центр Казахстана в одной из старейших библиотек Европы. Её фонд насчитывает более 13 млн книг. Как говорят сами посетители, центр поможет зарубежному читателю ближе познакомиться с традиционным укладом казахского народа, его обычаями, письменностью и, конечно, культурой.



«У нас и наших детей появилась возможность читать книги на родном казахском языке. Радует, что сейчас между Казахстаном и Румынией динамично развиваются отношения в самых разных сферах. Поэтому, я считаю, что жителям обеих стран будет полезным знакомство с культурой друг друга», - отметил Арман Калабаев, посетитель культурного центра.

Всего же национальной библиотеке Румынии подарили более 200 книг казахстанских авторов. Кроме исторической и художественной литературы представлена в центре и книга Президента Казахстана. В ближайшем будущем планируется открыть аналогичный центр, но уже румынской культуры в Астане.

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