Национальный ресурсный центр по социальной работе презентован в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане презентован Национальный ресурсный центр по социальной работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, ведомство взяло курс на модернизацию системы социального обслуживания. В контексте Послания Главы государства деятельность всех госорганов должна быть направленна и сконцентрирована на улучшение качества жизни казахстанцев. По ее словам, деятельность социального центра будет направленна именно на профессиональную подготовку компетентных социальных работников для того, чтобы современные требования рынка труда были созвучны с образовательными стандартами и новыми технологиями.

В свою очередь представитель ЮНИСЭФ в РК Юрий Оксамитный подчеркнул, что совершенство социальной работы является важным инструментом в реализации социально-семейной политики.

«Для решения проблем социального благополучия необходимо развивать дополнительные инструменты в борьбе с бедностью. Система социальной помощи и социальных услуг в Казахстане совершенствуется. В сфере внимания находятся комплексные социальные проблемы, с которыми сталкиваются дети в трудной жизненной ситуации. На наш взгляд такая профессиональная социальная работа позволит государству эффективно решать весь спектр социальных рисков», - сказал Юрий Оксамитный.

Два основных направления предстоящей деятельности центра - это учебно-методическая работа и экспертно-аналитическая.

«На ближайший год в наших планах заниматься изучением лучших зарубежных практик. Уже имеется определенный опыт в участии региональных конференциях, симпозиумах, совместных проектах с ведущими зарубежными центрами по подготовке социальных работников. Уже ведутся курсы по взаимодействию с международной ассоциацией социальных работников», - пояснила директор Национального ресурсного центра по социальной работе Лязат Нуркатова.