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Национальный ресурсный центр по социальной работе презентовали в Минтруда РК

13 Октября 2018 03:16 160
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Национальный ресурсный центр по социальной работе презентовали в Минтруда РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан состоялась презентация Национального ресурсного центра по социальной работе, созданного при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в целях развития кадрового потенциала, а также усовершенствования системы казахстанской социальной работы, сообщается на сайте Минтруда.

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Открывая встречу, министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Мадина Абылкасымова отметила, что в свете задач, озвученных Главой государства в новом Послании народу Казахстана, решение социальных вопросов и социального обслуживания является одним из важных направлений государственной политики в Казахстане.

«В соответствии с международными стандартами по повышению качества жизни казахстанцев сегодня наша страна ставит перед собой задачу по внедрению новых видов социальных услуг, повышению их качества через модернизацию системы социального обслуживания. В этой связи начата работа по внедрению интегрированной модели предоставления социальных услуг и социальной помощи, предусматривающая совершенствование механизма координации деятельности социальных работников систем образования, здравоохранения, социальной защиты и других сфер, что позволит оказывать социальные услуги нуждающимся гражданам по принципу «одного окна»», - сказала Мадина Абылкасымова.

Также в целях улучшения качества оказываемых социальных услуг важным аспектом является повышение уровня знаний и практических навыков специалистов социальной сферы.

«На сегодняшний день в системе социальной защиты населения Республики Казахстан работают более 10 тыс. социальных работников, которые оказывают услуги 116,8 тысячам граждан, нуждающимся в специальных социальных услугах. В этой связи перед центром поставлены задачи по систематизации стандартов профессиональной подготовки социальных работников в системе высшего, среднего и довузовского образования, а также по подготовке и переподготовке социальных работников на центральном и региональном уровнях», - отметила глава ведомства.

Кроме того, в презентации Национального ресурсного центра по социальной работе приняли участие депутаты Парламента Республики Казахстан, представители государственных органов, руководители общественных объединений, которые также отметили важность и необходимость активизации работы в этом направлении.

 

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Ключевые слова: Минтруда РК, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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