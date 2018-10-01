Национальный комитет модернизации поручил создать Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать Национальный комитет модернизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для эффективного осуществления поставленных мной задач необходимо усилить механизм контроля за проведением работ. Правительство и госорганы должны до конца года разработать конкретные индикаторы Дорожной карты с охватом всех указанных вопросов развития, своевременно внести все необходимые для запуска реформ законопроекты в Парламент, исходя из сегодняшних задач», - сказал Глава государства в своем ежегодном Послании народу Казахстана.

«В свою очередь, я прошу Парламент качественно и оперативно их рассмотреть и принять. Для мониторинга оценки реализации реформ основных стратегических документов и, в том числе то, что я сегодня сказал, создать в Администрации Президента Национальный комитет модернизации, который будет мониторить, требовать и проверять выполнения всех указаний, и докладывать мне», - добавил Президент.

Новый госорган, по словам Н. Назарбаева, помимо мониторинга статпоказателей, он обеспечит проведение опросов населения, бизнеса, по важнейшим вопросам.

«Это будет обратная связь, мы будем знать, что хотят люди, что их не удовлетворяет. Это практикуют все страны ОЭСР. Этот офис будет регулярно докладывать мне ситуацию в каждом направлении. Каждый член Правительства и руководитель госоргана и госкомпании будет нести персональную ответственность за достижение поставленных задач», - заключил Глава государства.