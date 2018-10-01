Нацбанк впервые с 2017 года провел валютные интервенции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана впервые с прошлого года провел валютные интервенции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«В сентябре 2018 года на внутреннем валютном рынке существенно усилились дисбалансы, повлекшие ослабление национальной валюты. Негативные новости с мировых рынков, которые лишь частично напрямую затрагивают Казахстан, привели к чрезмерной реакции участников внутреннего валютного рынка и их клиентов. В результате наблюдалось увеличение спроса на иностранную валюту на фоне снижения ее предложения», - объяснили в Нацбанке.

При этом, отметили в регуляторе, ситуация на мировых товарных и финансовых рынках формировалась разнонаправленно. Мировой рынок нефти характеризовался ростом цены, которая достигла максимальных значений с декабря 2014 года. Финансовые рынки развивались под воздействием обострения торговых конфликтов и нарастанием напряженности между крупнейшими экономиками мира. Санкционная и протекционистская политика США, а также продолжающийся цикл повышения ставок Федеральной резервной системой США обусловили изменение направленности потоков капитала в пользу развитых рынков.

«Наиболее важным внешним фактором, оказавшим негативное влияние на внутренний валютный рынок в начале сентября, стало ослабление российского рубля на фоне геополитических событий», - добавили в регуляторе.

Для предотвращения усиления девальвационных ожиданий и с целью стабилизации внутреннего валютного рынка Национальный банк впервые с октября 2017 года принял решение провести валютные интервенции.

«Так, в период с 5 по 7 сентября 2018 года в условиях отсутствия предложения иностранной валюты Национальный Банк осуществил продажу 520,6 млн долларов США. Доля участия Национального банка в эти дни составляла около 80% от общего объема торгов на валютной бирже, но в целом за месяц доля участия НБРК составила 13,6%», - отметили в Нацбанке.