Увеличивается закредитованность казахстанцев - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков во время выступления в Мажилисе Парламента рассказал о новых инструментах надзора в отношении всех субъектов кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях недопущения неконтролируемого роста долговой нагрузки населения, требуется ввести соответствующие инструменты регулирования и надзора в отношении всех субъектов кредитования», - сказал Олег Смоляков.



Замглавы Национального банка Казахстана рассказал, что на сегодня потребительские займы имеют порядка 5 млн человек. Их общая задолженность превышает 4 трлн тенге. Задолженность каждого заемщика в среднем составляет 800 тысяч тенге. Наиболее активный прирост портфеля потребительских кредитов наблюдается в нерегулируемом секторе - это онлайн-кредиторы, кредитные товарищества и ломбарды. В то же время увеличивается закредитованность граждан, нарушаются интересы заемщиков со стороны нерегулируемых субъектов, безответственно кредитуются социально-уязвимые слои населения.



«Для решения указанных проблем предлагается расширить периметр регулирования надзорного органа, включив в него всех субъектов кредитования. Предлагаемые подходы предусматривают введение дифференцированной системы регулирования небанковских кредитных организаций», - рассказал Олег Смоляков.



Он также добавил, что любая деятельность по предоставлению займов гражданам Казахстана будет полностью под регулированием нового надзорного органа.



«Кредитная деятельность кредитных товариществ, ломбардов, микрофинансовых организаций (в том числе онлайн-кредиторов), будет определена как микрофинансовая деятельность на базе действующего Закона «О микрофинасовых организациях», - отметил Олег Смоляков.



Зампред Нацбанка подчеркнул, что законопроект не предполагает изменение существующей бизнес-модели каждого из указанных субъектов, а только вводит требования в зависимости от рисков, присущих конкретному виду деятельности.



«Универсальные требования к организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, включают наличие правил предоставления микрокредитов, обязательность предоставления информации в кредитное бюро, обязательность соблюдения требований в сфере противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)», - отметил в завершение своего выступления Олег Смоляков.