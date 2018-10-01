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Нацбанк РК продолжит проведение политики плавающего обменного курса
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк РК продолжит проведение политики плавающего обменного курса. Об этом заявил председатель Нацбанка Данияр Акишев, представляя на пленарном заседании Мажилиса изменения в бюджет на 2018-2020 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава Нацбанка отметил, что на валютном рынке курс тенге с начала года по 16 октября ослаб на 10,4% до 366,86 тенге за доллар США.
«Ослабление тенге было вызвано внешними факторами. Во-первых, это укрепление доллара США к валютам развивающихся стран. Второй фактор - это объявление о будущем ужесточении антироссийских санкций», - пояснил Данияр Акишев.
На этом фоне, как было отмечено, ослабление российского рубля с начала года составило 15%.
«Национальный банк продолжит проведение политики плавающего обменного курса без установления границ, коридора или других ориентиров», - подчеркнул Данияр Акишев.
При этом согласно озвученным данным, золотовалютные резервы Национального банка на конец сентября, по предварительным данным, составили 30 млрд. долларов, активы Национального фонда - 56,3 млрд. долл. Общие международные резервы составили 86,4 млрд. долларов.
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