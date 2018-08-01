Нацбанк приостановил лицензию страховой компании «Kompetenz»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк приостановил действие лицензии страховой компании АО «СК «Kompetenz», сообщила пресс-служба финрегулятора.

«Постановлением правления Национального банка РК № 155 от 30 июля 2018 года с 1 августа 2018 года со сроком до 1 февраля 2019 года включительно приостановлено действие лицензии АО «СК «Kompetenz» на право осуществления: страховой деятельности в обязательной форме страхования; деятельности по перестрахованию; страховой деятельности по добровольному страхованию гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9)-11) пункта 3 статьи 6 Закона РК «О страховой деятельности»»,- говорится в сообщении.



Данное решение принято Национальным банком РК за несоблюдение АО «СК «Kompetenz» требований пруденциальных нормативов, установленных законодательством Республики Казахстан.

АО «СК «Kompetenz» запрещается до истечения срока приостановления действия лицензии заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой (перестраховочной) организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента по страховой деятельности в обязательной форме страхования, деятельности по перестрахованию и страховой деятельности по добровольному страхованию гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9)-11) пункта 3 статьи 6 Закона.

По ранее заключенным договорам страхования и перестрахования АО «СК «Kompetenz» обязано выполнить принятые на себя обязательства.