Нацбанк представил данные по внешнему долгу Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Национальном банке Казахстана представили данные по внешнему долгу страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 июля 2018 года внешний долг Республики Казахстан составил 164,4 млрд долларов, или 96,3% к ВВП (улучшение с начала года на 6,3%)», - сообщили в регуляторе.

Согласно распространенной Национальным банком информации, в структуре внешнего долга, по-прежнему, 63% занимает межфирменная задолженность, 26,1% - внешний долг «других секторов» перед несвязанными кредиторами, 7,2% - государственный внешний долг (Правительство и Национальный банк Казахстана), 3,7% - внешние обязательства сектора «банки» (банки второго уровня и Банк развития Казахстана).

За второй квартал 2018 года внешний долг страны сократился на 2,2 млрд долларов, подчеркнули в регуляторе.

Как сообщили в Нацбанке, уменьшение произошло как за счет операций платежного баланса (погашение внешних займов, привлеченных от аффилированных организаций Китая и синдикатов финансовых организаций, сокращением спроса со стороны иностранных инвесторов на краткосрочные ноты регулятора), так и за счет не операционных изменений (снижение рыночной стоимости долговых ценных бумаг казахстанских эмитентов, отрицательная курсовая разница).

«В аналитических целях в структуре внешнего долга отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале), который на 1 июля 2018 года составил 26,5 млрд долларов. Уменьшение за второй квартал 2018 года на 0,6 млрд долларов произошло за счет досрочного погашения фонда «Самрук-Казына» займа, привлеченного в 2015 году для приобретения 50% доли участия в компании «КМГ Кашаган Б.В.», а также - снижением рыночной стоимости еврооблигаций квазигосударственных эмитентов», - сообщили в регуляторе.

Чистый внешний долг страны составил 46,6 млрд долларов, увеличившись за второй квартал 2018 года на 0,5 млрд долларов. При этом государственный сектор и «банки» выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а «другие сектора» являются чистыми заемщиками, отметили в Нацбанке.