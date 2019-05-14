Нацбанк предлагает воссоздать Агентство по регулированию финансового сектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана разработал законопроект о создании независимого органа по регулированию финансового сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Президента для разделения надзорных функций за финансовым рынком, а также ограничения рисков потребительского кредитования, Национальным Банком Казахстана разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности», - рассказал заместитель председателя Национального Банка Казахстана Олег Смоляков в ходе презентации вышеуказанного законопроекта в Мажилисе Парламента РК.



По его словам, законопроект предусматривает создание независимого органа регулирования финансового сектора.



«Для содействия экономическому росту страны Национальный Банк намерен сконцентрироваться на эффективности денежно-кредитной политики и реализации мер по контролю за инфляцией», - отметил заместитель председателя Нацбанка.



Как рассказал Олег Смоляков, функции регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей предлагается передать в новый государственный орган, непосредственно подотчетный Президенту Республики Казахстан - Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков.



«В целях обеспечения финансовой стабильности Национальный Банк и Агентство будут осуществлять взаимодействие в рамках деятельности Совета по финансовой стабильности. Функции по регулированию и надзору за финансовыми рынками в целом будут закреплены за Агентством. За Национальным Банком сохранятся функции регулирования и надзора в отношении платежных организаций, небанковских обменных пунктов, инкассаторских компаний», - сказал замглавы Национального Банка Казахстана.



Заместитель председателя Национального Банка Казахстана также добавил, что в целях исключения дублирования и снижения нагрузки на финансовый сектор будет создана единая база статистической и регуляторной информации с равным доступом для Национального Банка Казахстана и Агентства.



Ранее в 2004-2011 годы в Казахстане существовало Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Агентство было упразднено с передачей его функций и полномочий регулятору.