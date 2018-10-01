Нацбанк повысил базовую ставку до 9,25%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,25%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Национальный банк принял решение повысить базовую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,25%, с сохранением коридора процентных ставок на уровне +/-1%.



«Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности повышены до 10,25% и 8,25%, соответственно», - рассказал на брифинге для телевизионных СМИ глава Нацбанка Данияр Акишев.



Он отметил, что официальная ставка рефинансирования автоматически изменена на 9,25%.



«При предыдущем решении по базовой ставке мы обращали внимание на усиление рисков, которые могут привести к более высокой, чем ожидалось ранее, инфляции. Мы подтверждаем наши оценки», - подчеркнул Данияр Акишев.



Он добавил, что в последние месяцы выросла неопределенность в инфляционных ожиданиях, вызванная преимущественно внешними факторами. Также наблюдается проинфляционное давление со стороны отдельных внутренних факторов.



«Сегодняшнее решение, по нашему мнению, сможет снизить остроту проблемы. Новый уровень базовой ставки позволит повысить спрос на тенговые активы и сохранить денежно-кредитные условия на уровне, близком к нейтральному. Но не исключаю, что при сохранении давления на потребительские цены возможно дальнейшее ужесточение денежно-кредитных условий», - сказал глава регулятора.



Также он рассказал о факторах, повлиявших на данное решение. Он отметил, что текущий инфляционный фон характеризуется как умеренный. Годовая инфляция в сентябре составила 6,1%, находясь в середине целевого коридора 5-7% на 2018 год.



Данияр Акишев добавил, что по оценкам регулятора, в текущем году инфляция сложится внутри целевого коридора 5-7%, а в 2019 году будет плавно входить в новый коридор 4-6%, находясь ближе к его верхней границе.