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Нацбанк повторно приостановил лицензию Qazaq Banki

31 Июля 2018 18:13 207
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Нацбанк повторно приостановил лицензию Qazaq Banki

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк РК приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Qazaq Banki».  

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«Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан № 150 от 30 июля 2018 года с 31 июля 2018 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Qazaq Banki» сроком до 28 сентября 2018 года включительно»,- говорится в сообщении финрегулятора.  

Данное решение принято Национальным банком в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктами в) и г) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов.

«Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка»,- указывается в сообщении.

По состоянию на 1 июля 2018 года объем принятых депозитов физических лиц банка составляет 22 млрд тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц банка составляет 0,3% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.

 

 

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Ключевые слова: Банки, Нацбанк Казахстана,
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